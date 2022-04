Rostock

Um ihr Auto im Wohngebiet parken zu dürfen, sollen Anwohner in Städten in MV bald tiefer in die Tasche greifen müssen. Das verlangt zumindest die Deutsche Umwelthilfe. Der Preis für einen Parkplatz soll sich verzehnfachen. Statt bisher 30 Euro pro Jahr sollen demnach künftig 360 Euro fällig werden. Einige Städte in Mecklenburg-Vorpommern hatten bereits von der Landesregierung die Möglichkeit zur Anhebung der Gebühren gefordert. Nur wenige Leser zeigen für die Maßnahme Verständnis.

Jörg Schön ​kritisiert den Vorstoß ironisch: „Das ist natürlich sehr clever von der Umwelthilfe, jetzt, wo alles billig ist, den Bürgern in die Tasche zu greifen.“ Birgit Kenzler ​moniert: „Die Zeiten sind schon hart genug. Denkt jetzt jeder, man kann in dieser schweren Zeit alles erhöhen?“ Ulrike Löschke ​ergänzt ebenfalls kritisch: „Wenn man denn als Gewerbetreibender einen Parkplatz bekommen würde! Unhaltbare Zustände in Güstrows Altstadt.“ Diana Krüger ​fügt entrüstet an: „Das ist ein Parkausweis, mit dem ich in dem Gebiet parken darf. Das heißt nicht, dass ich dort auch immer einen Parkplatz bekomme. Und dafür 360 Euro? Geht’s noch?“

„Die Mobilitätswende ist beschlossen“

Stefan Murx ​kann sich mit der Idee anfreunden – der Umwelt zuliebe: „Viel zu viele private Fahrzeuge nehmen zu viel öffentlichen Raum in Städten ein. Da die Neuzulassungen auch immer weiter steigen, wird jetzt eben dieser Raum teurer. Es gibt kein Grundrecht auf Parkflächen im öffentlichen Raum.“ Murx sagt: Die Mobilitätswende sei beschlossen und rechtliche Spielräume bereits für die Länder geschaffen. „Die Umwelthilfe mahnt nur deren noch nicht erfolgte Umsetzung an. Also das wird über kurz oder lang genau so kommen. Informiert sich denn kein Mensch über so was? Man könnte empört sein ob dieser unwissenden Mitbürger“, schimpft der Leser. Und weiter: „Als Vorbilder sieht die Umwelthilfe Regelungen in Freiburg und Tübingen. In Freiburg ist demnach eine durchschnittliche Gebühr in Höhe von 360 Euro pro Jahr vorgesehen. Für besonders große SUV und Pick-ups werden laut Verband 480 Euro pro Jahr fällig.“

Silco Güttich ​zeigt sich so gar nicht begeistert von der Idee, da er in der Innenstadt wohne. „Da ist es ja sowieso immer schwierig mit einem Parkplatz. Zumal die für Anwohner zur Verfügung stehenden Plätze tagsüber von acht bis 20 Uhr noch mit Parkautomaten bespielt werden. Da stehen dann Autos von Leuten, die mal bisschen shoppen, Cappuccino schlürfen kommen. Da sollten erst mal die Parkautomaten weg, und die Leute können ja dann zu ihrem persönlichen Vergnügen mit den Öffis oder dem Fahrrad in die Stadt fahren“, schlägt Güttich vor.

„Mehr Platz für die Reichen schaffen?“

Jan Roskosch ​fragt sich: „Ist das moderne Gentrifizierung? Mehr Platz für die Reichen schaffen? Kann mir bitte jemand erklären, was sich verbessert, wenn man Anwohnerparken teurer macht, beziehungsweise wie das ‚zu günstig‘ sein kann? Für welche Leistung wird hier etwas gefordert?“ Der Leser mit dem Namen Franz am Meer ​sieht eine mögliche Anhebung der Preise ein: „Natürlich kann nicht jeder sein Auto vor der Tür stehen haben. Gerade in Rostock gibt es pendlerfreundliche Park’n’Ride-Parkplätze wie am Hauptbahnhof oder in der Südstadt. Gut erreichbar und sogar kostenlos(!). Warum muss also jeder sein Auto in die Stadt reinfahren? Ich wäre froh, würde ich für zwölf Quadratmeter in zentraler Lage nur 30 Euro Miete im Jahr zahlen müssen. Nichts anderes tut man ja auch, wenn man einen Anwohnerparkplatz hat. Nur fair, hier wenigstens leicht die Preise anzugleichen.“

Von Juliane Lange