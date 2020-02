„Höhle der Löwen“ 2020: Dieses Start-up aus Rostock ist dabei

Rostock

Mit seinem Start-up wagt sich ein Rostocker in „Die Höhle der Löwen“. In der TV-Gründershow will er mit seiner Geschäftsidee einen Investoren ködern. Hannes Mirow von „ Panthergrip“ hat die ersten rutschfesten Schienbeinschoner mit zum Patent angemeldeter Außenfläche entwickelt. Somit soll einschnürendes Klettband oder meterweise Tape überflüssig werden.

Hannes Mirow aus Rostock präsentiert mit „Panthergrip“ rutschfeste Schienbeinschoner. Er erhofft sich ein Investment von 120 000 Euro für 25 Prozent der Anteile an seinem Unternehmen. Quelle: TVNOW / Bernd-Michael Maurer

Clevere Schienbeinschoner: Das ist Panthergrip

Von den TV-Löwen erhofft sich Mirow ein Investment von 120 000 Euro. Im Gegenzug will er ihnen 25 Prozent der Anteile an seinem Unternehmen anbieten. Ob sich die Investoren dafür begeistern können und anbeißen? Das erfahren Zuschauer am 10. März auf Vox. Dann strahlt der Sender ab 20.15 Uhr die erste Folge der siebten „Höhle der Löwen“-Staffel aus.

In insgesamt sechs neuen Episoden hoffen wagemutige Gründerinnen und Gründer auf den Deal ihres Lebens mit Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Frank Thelen, Georg Kofler, Ralf Dümmel oder Nils Glagau. Direkt im Anschluss an die TV-Ausstrahlung sind die Episoden online bei TVNOW abrufbar.

