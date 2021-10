Gallin

Gewaltiger Deal hinter den Kulissen der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ (DHDL): Das Berliner Online-Handelsunternehmen Social Chain übernimmt den Konsumgüterkonzern DS des Investors Ralf Dümmel – besser bekannt als Juror, Investor und „Löwe“ der Vox-Sendung.

Im Südwesten Mecklenburgs, in Gallin im Kreis Ludwigslust-Parchim, steht das 30 000 Quadratmeter große Logistikzentrum des Unternehmens. Hier stapeln sich Staubsauger, Schnellkochtöpfe, Fitnessgeräte – Aktionsprodukte, häufig günstig in Asien produziert und preiswert in Deutschland angeboten. Bei stationären Händlern, Discountern, in Baumärkten, bei Netto, Rewe, Edeka oder Rossmann. Und sie werden auch direkt an Endkunden verschickt, erklärt Sprecherin Sanja Stankovic.

Das Geschäft boomt – auch dank „DHDL“. „Wir befinden uns auf Wachstumskurs und planen daher auch, unser Lager zu erweitern“, so Stankovic. Erst kürzlich wurde in Gallin Richtfest für die neue, knapp 3000 Quadratmeter große Landmann-Halle gefeiert. Von hier aus sollen ab Mitte November Grills und Grillzubehör versandt werden. Im kommenden Jahr wird der Bau einer weiteren 10 000-Quadratmeter-Halle starten. Insgesamt arbeiten in Gallin 100 Beschäftigte, Tendenz steigend.

„Löwe“ Kofler schluckt DS

Hinter Social Chain wiederum steckt der Investor Georg Kofler, der ebenfalls als Juror in „Die Höhle der Löwen“ auftritt. Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt rund 220 Millionen Euro, wie beide Unternehmen mitteilen. Social Chain ist vor allem auf Plattformen in den sozialen Medien unterwegs und vermarktet und verkauft dort unter anderem mit einem Netzwerk aus Influencern Lebensmittel-, Fitness- oder Beauty-Produkte. Georg Kofler ist Aufsichtsratschef und größter Einzelaktionär bei Social Chain.

Seit Jahren sitzen er und Dümmel gemeinsam in der Jury der Fernsehshow, in der angehende Start-up-Gründer um Investitionen in ihre Produkte werben. „Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Ralf Dümmel einen außerordentlich versierten und motivierenden Unternehmer als Vorstand gewinnen“, so Georg Kofler.

„Löwen“ wollen gemeinsam auf Jagd gehen

Es ist allerdings nicht so, dass hier ein Löwe den anderen frisst. Eher will man künftig gemeinsam auf Jagd gehen. Die DS Gruppe ist ein Marken- und Handelsunternehmen mit derzeit gut 4000 Produkten und mehr als 700 Marken und Patenten, Social Chain ist Experte für Online-Handel. „Zusammen summiert sich unsere Kraft. Ich würde sogar sagen, eins plus eins ist hier nicht zwei, sondern elf“, schaut Ralf Dümmel voraus. „Für DS Produkte ist der Deal ein Brückenschlag in die Zukunft“, sagt der „TV-Löwe“. „Wir werden zeigen, wie ein perfektes Zusammenspiel zwischen Handel und Social Commerce gelingt.“

Das Logistiklager von DS Produkte in Mecklenburg. Quelle: Frank Söllner

Ralf Dümmel soll auch nach der Fusion eine wichtige Rolle spielen: Er wird in den Vorstand der Social Chain AG berufen und verantwortet künftig als Chief Product Officer (CPO) die Bereiche Produkt, Einkauf, Handelsmarketing, Logistik und Vertrieb.

Umsatz soll auf eine Milliarde Euro steigen

Beträgt der Umsatz der DS Gruppe in diesem Jahr voraussichtlich rund 270 Millionen Euro, will die Unternehmensgruppe diesen „in den nächsten Jahren kontinuierlich steigern“, erklärt Sprecherin Sanja Stankovic. „Auf Basis der Integration der DS Gruppe erwartet die Social Chain AG erhebliches Wachstum: Bereits für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro angepeilt.“

Einen Abbau von Arbeitsplätzen – derzeit etwa 550 – soll es nicht geben bei DS. Dümmel verspricht: Alle Standorte bleiben erhalten. Gerade suche die DS Gruppe Mitarbeiter für 60 offene Stellen, zudem gebe es mehr als 80 offene Stellen bei Social Chain, erklärt Sanja Stankovic. „Wir brauchen mehr Menschen, die mit anpacken, nicht weniger!“ Zudem eröffne die Übernahme durch Social Chain AG neue Optionen für Mitarbeiter – Chancen, sich in einem neuen Umfeld zu betätigen. Auch international gebe es ganz neue Karrieremöglichkeiten.

Besetzung in TV-Show noch unklar

Unklar ist noch, wie es in der TV-Show „Höhle der Löwen“ weitergeht. Sicher ist, dass es wenig Sinn hätte, wenn sich dort beide Investoren gleichzeitig um Start-ups bemühen, da sie ja nun zu demselben Unternehmen gehören.

Der Unternehmer Georg Kofler Quelle: Henning Kaiser

Eine Möglichkeit wäre, dass Dümmel und Kofler abwechselnd auftreten. Kofler kündigte jedoch schon mal an, dass er sich auch vorstellen könnte, Ralf Dümmel seinen Platz ganz zu überlassen. Kofler: „Ralf ist der beliebteste und aktivste Löwe. Eine ‚Höhle der Löwen‘ ohne Dümmel ist nicht vorstellbar.“ Er lasse ihm da den Vortritt.

Fakt ist: Die im Frühjahr geplanten Folgen sind bereits im Kasten, die Verhandlungen für die kommende Staffel im Herbst 2022 laufen. In seiner Zeit als Juror von „DHDL“ investierte Dümmel, auch bekannt als „Mr. Regal“, in mehr als 120 Deals, rund 300 Produkte brachte das Unternehmen in den Handel.

Von Sven Wehde und Thomas Luczak