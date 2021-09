Rostock

Zwei Millionen TV-Zuschauer schalten im Schnitt ein, wenn montags „Die Hohle der Löwen“ (DHDL) auf Vox läuft und Hobby-Tüftler um ein Investment kämpfen. Die TV-Gründershow ist auch in Staffel 10 ein echter Quotenbringer. Einer, der sich in die Löwenhöhle wagte und weiß, was sich abspielt, sobald die Kameras ausgehen, ist Hannes Mirow aus Rostock.

Anfang 2020 stellte der Jungunternehmer „Panthergrip“ vor – die ersten rutschfesten Schienbeinschoner der Welt. Mit Erfolg: Hannes Mirow konnte ein 120 000 Euro schweres Investment für sein Start-up an Land ziehen und mit Nils Glagau einen Geschäftspartner. Doch was bringt ein Höhle-der-Löwen-Deal? Viele Deals sind nach der Show zerplatzt. Nicht so bei Hannes Mirow.

Er arbeitet nach wie vor mit Glagau und dessen Team zusammen. Mit letzterem tausche er sich regelmäßig aus, sagt Mirow. Die Show habe seine Schienbeinschoner über Nacht bundesweit bekannt gemacht und ihm auf einen Schlag viel Geld für sein Start-up beschert. Ein weiterer Gewinn: Glagaus Netzwerk, von dem Mirows Ein-Mann-GmbH bis heute profitiere. Es half ihm auch, die Lockdowns der Corona-Krise zu überstehen, als Mannschaftssport und damit sein Kerngeschäft unmöglich war. „Inzwischen läuft es wieder super. Wir bewegen uns von einem zum nächsten Rekordmonat.“

Der Ausflug in die Löwen-Höhle war eine Erfahrung, die der Rostocker so schnell nicht vergessen wird. Auch, weil er länger dauert, als man vermuten könnte. Die Gründershow wird in den MMC-Studios (Coloneum) in Köln aufgezeichnet und ein Drehtag ist lang. Die Investoren sind von morgens bis abends am Set. Und was der TV-Gucker im Fernsehen sieht, ist nur ein Bruchteil dessen, was beim Dreh wirklich passiert. „Ein Pitch dauert nur gut zehn Minuten. Die anschließende Fragerunde geht dagegen bis zu zwei Stunden“, verrät Hannes Mirow.

Kameras sind gut versteckt

Er hatte Glück: Während andere den Investoren eine kleine Ewigkeit Rede und Antwort stehen müssen, beißt sein Wunsch-Löwe nach einer Viertelstunde an: Nils Glagau bietet ihm 120 000 Euro schweres Investment im Tausch gegen 25 Prozent der Geschäftsanteile von „Panthergrip“. „Dass es so schnell geht, ist die absolute Ausnahme. Ich musste nicht lange überlegen“, erinnert sich der Rostocker. Lampenfieber habe er übrigens kaum gespürt. „Die Aufregung ist schnell verflogen, es fühlt sich an wie ein normales Gespräch unter normalen Leuten wie du und ich.“ Auch, dass er gefilmt wird, hat Mirow beim Pitch fast vergessen. „Die Kameras stehen hinter den Löwen im Dunkeln, die sieht man kaum.“ Beim Vorab-Interview mit DHDL-Moderator Amiaz Habtu sei er nervöser gewesen.

Erstes Treffen in der Löwen-Höhle

Bevor die Kandidaten die Löwen-Höhle betreten, haben sie übrigens keinen Kontakt zu Judith Williams, Nico Rossberg und Co. „Dürfen wir auch nicht, sonst könnte es ja Absprachen geben und dann dürfte man nicht mehr pitchen“, sagt Hannes Mirow. Gespräche vor dem Auftritt vor laufender Kamera gab es trotzdem – mit den anderen Gründern. „Im Loungebereich konnten wir uns austauschen.“ Das habe die Restnervosität gemindert. Ohnehin sei es am Set sehr entspannt zugegangen. „Das ganze Team ist supernett.“

Auch Vox hat unlängst Backstage-Geheimnisse ausgeplaudert. Zum Beispiel, dass Nils Glagau bei Drehs der erste Löwe am Set ist, weil er im Gegensatz zu seinen Kollegen mit dem Auto anreisen kann und nicht Bahn oder Flieger nehmen muss. Oder dass Carsten Maschmeyer der Crew Drehpausen schon mal mit Kuchen versüßt. Judith Williams kann er damit kaum locken. Die Unternehmerin gönnt sich lieber Eiweißriegel und frisch gepresste Säfte aus Sorge um ihrer Figur. Sie nehme „superleicht“ zu, hat sie unlängst verraten.

Apropos zulegen: Das hat Hannes Mirow vor, in geschäftlichem Sinne. Seit seinem Auftritt bei DHDL ist sein Start-up den Kinderschuhen entwachsen. Die rutschfesten Schoner, die der Wirtschaftsingenieur im TV präsentierte, waren lediglich Prototypen. Inzwischen hat er nicht nur ein marktreifes Produkt in den Handel gebracht und davon eine fünfstellige Stückzahl verkauft, sondern prominente Kundschaft überzeugt: Fußball-Profis wie Champions-League-Sieger N’Golo Kanté, César Azpilicueta und Marcos Alonso vom FC Chelsea tragen die smarten Sleeves aus Rostock. Markenbotschafter, wie es sich Hannes Mirow nicht besser wünschen könnte.

Smarte Socken für Fußball-Spieler

Künftig sollen Fußball-Millionäre und Hobby-Kicker für seine Produktneuheit in den Sparstrumpf greifen. „Ich bringe Grip-Socken raus“, kündigt Hannes Mirow an. Die Kleidungsstücke sollen dafür sorgen, dass Fußballer buchstäblich nicht die Bodenhaftung verlieren und auch in Zweikämpfen nicht aus den Schuhen gleiten. „Die Socken geben Halt und gewährleisten eine gute Energie-Übertragung vom Fuß in den Boden.“

Außerdem wollen der Panthergrip-Chef und TV-Löwe Niels Glagau auch abseits des Fußball-Rasens was reißen: Er werde innovatives Equipment für weitere Sportarten entwickeln, verrät Hannes Mirow.

Top-Quoten für TV-Löwen Aktuell läuft auf Vox die zehnte Staffel von „Die Höhle der Löwen.“ Die Gründershow erzielt nach wie vor Top-Quoten: Bei der jüngsten Folge am 13. September 2021 haben 15,4 Prozent der 14- bis 59-Jährigen eingeschaltet. Insgesamt verfolgten 2,03 Millionen Zuschauer, wie die Löwen um die besten Deals mit talentierten Gründern verhandelten. Sendetermin: „Die Höhle der Löwen“, montags, 2015. Uhr auf Vox

