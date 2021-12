Hoffen auf Weihnachten: Besuchsregeln für Heime in MV könnten gelockert werden

Schwerin

Gerade noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest könnten die strengen Besuchsregeln in Heimen in MV ein wenig gelockert werden. Die aktuelle Verordnung läuft am 23. Dezember aus. Nach OZ-Informationen wird derzeit darüber diskutiert, in der Nachfolge-Verordnung eigens für die Feiertage zusätzliche Möglichkeiten für Besuche von Angehörigen zu schaffen. So wären mehr Familienkontakte möglich als jetzt.

In der aktuellen Verordnung dürfen bei Corona-Ampelstufe „Orange“ täglich zwei Angehörige etwa die Oma oder den Opa im Pflegeheim besuchen. Diese Zahl könnte angehoben werden, allerdings weiterhin nur zwei Besucher gleichzeitig. Aber so könnten dann an einem Feiertag etwa die Kinder und später noch die Enkel eines Heimbewohners kommen.

Spontane Besuche möglich?

Bei Warnstufe „Rot“ müssen aktuell die beiden Besucher schon zwei Wochen vorher festgelegt werden, eine Änderung ist nicht möglich. Auch diese Regelung könnte flexibilisiert werden, sodass etwa ein spontan von außerhalb anreisender Angehöriger noch kurzfristig zu Besuch kommen dürfte.

Die strengen Hygieneregeln gelten aber weiterhin, ebenso das 3G-plus-Prinzip mit tagesaktuellem Negativ-Test für alle Besucher, auch für Geimpfte und Genesene.

Weihnachten in der Familie

Nach Angaben des Schweriner Gesundheitsministeriums soll es auch möglich bleiben, Angehörige über die Feiertage nach Hause zu holen. „Derzeit wird darüber diskutiert, welche Regeln dann bei der Rückkehr in die Heime gelten sollen“, sagte Ministeriumssprecher Alexander Kujat.

„Wir möchten den Bewohnerinnen und Bewohnern ermöglichen, über Weihnachten ihre Familien zu besuchen und wir wollen gewährleisten, dass Familienmitglieder ihre Angehörigen zwischen den Tagen in den Pflegeeinrichtungen besuchen können“, sagte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD).

„Mit den abgeschlossenen Auffrischungsimpfungen in den Pflegeheimen haben wir eine wichtige Voraussetzung für Sicherheit und soziale Teilhabe geschaffen.“

Reisen erlaubt

Auch Reisebeschränkungen und Hotelschließungen, wie sie im vergangenen Jahr über die Feiertage verhängt worden waren, soll es nach Angaben der Staatskanzlei nach jetzigem Stand nicht geben. Es lägen dafür auch keine Pläne in den Schubladen, betonte Regierungssprecher Andreas Timm.

Weihnachten 2020 waren touristische Übernachtungen in den Hotels in MV verboten – dazu zählten auch Feiertagsbesuche, wenn etwa Familien zu Hause nicht ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten für die Gäste hatten. Bei Reisen aus deutschen Hochrisikogebieten und auch bei der Rückkehr aus solchen galten strenge Quarantäneregeln.

Als Kriterium für ein Hochrisikogebiet galt damals eine Inzidenz von 200 – ein Wert, der aktuell fast in ganz Deutschland gerissen wird.

Nicht alle Hotels öffnen

Allerdings wird wohl ein Großteil der Gaststätten in MV über die Feiertage geschlossen bleiben. „Bei 2G plus kann Gastronomie angesichts der knappen Testkapazitäten nicht wirtschaftlich betrieben werden“, sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV, Lars Schwarz. Wie viele Hotels öffnen werden, sei schwer zu prognostizieren. „Allerdings haben die ersten Hoteliers bereits entschieden, Weihnachten zu schließen.“

Von Axel Büssem