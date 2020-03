Rostock

Die Corona-Pandemie hat unseren Alltag von heute auf morgen massiv verändert. Doch es gibt neben immer neuen Infektionszahlen, Einschränkungen und Schreckensmeldungen auch positive Nachrichten.

Hier sind gute sieben Mutmacher-News aus MV:

1. Das Wir-Gefühl wächst

Wenn’s hart auf hart kommt, halten wir zusammen: Über soziale Medien bieten sich im ganzen Land Freiwillige als Einkäufer, Babysitter oder Gassi-Geher an. Uneigennützig wollen sie jenen helfen, die in Quarantäne sind oder zu einer der Risikogruppen gehören.

2. Kliniken sind vorbereitet

Laut Gesundheitsministerium haben die Kliniken die Zahl ihrer Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten bereits auf 442 verdoppelt – Tendenz steigend. Die Unimedizin Rostock will bis Anfang kommender Woche 17 Spezialbetten mehr vorhalten.

3. Läden öffnen am Sonntag

Die Stadt Rostock erlaubt Läden, sonn- und feiertags zu öffnen: Bis 19. April können Kunden an diesen Tagen in der Zeit von 6 bis 18 Uhr in Supermärkten, Discountern, Apotheken, Sanitätshäuser, Zeitungsläden, Getränke- und Wochenmärkten, Drogerien, Baumärkten, Gartencentern und Geschäften für Tierbedarf einkaufen.

4. Hilfe für Rostocks Einzelhändler

Die Rostocker Werbeagentur Orbit Cross Media will Einzelhändlern der Stadt gratis helfen, ihre Warenbestände an den Mann zu bekommen. „Dazu stellen wir unser selbst entwickelte Online-Shopsystem kostenfrei zur Verfügung“, kündigt Agenturchef Sven Möckel-Spakowski an. „Wir dürfen nicht zulassen, dass der Einzelhandel nun plötzlich stirbt.

Gratis-Online-Shop und OZ-Service für Lieferdienste Mit einem Gratis-Online-Shop will die Rostocker Werbeagentur Orbit Cross Media alle Einzelhändler der Stadt unterstützen. Wie die Agentur gestern mitteilte, kann dazu nach Anmeldung und Ermittlung der Dringlichkeit ein bereits bestehendes modulares Online-Shopsystem kostenfrei benutzt werden. Kontakt: e-mail: info@orbit-werbeagentur.de; Tel. 0381 3643132 Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants, die einen Lieferdienst aufbauen, können sich auch bei der OZ melden – per e-mail an online@ostsee-zeitung.de. Bekannt gemacht werden die Angebote dann auf unserer Internet-Seite www.ostsee-zeitung.de.

5. Lieferservice nach Hause

Wer selbst nicht vor die Tür gehen darf oder möchte, dem bringen Dienstleister Hilfreiches gegen den Lagerkoller nach Haus. Drei Beispiele: Der Rostocker Bastelladen „Color and more“ liefert Materialien für Kreative, die Greifswalder Universitätsbuchhandlung versorgt Lesewürmer mit Schmökern. Auf Rügen fährt das Restaurant-Team vom „Strandhaus“ mit Mittagessen zu Hungrigen in Altefähr raus.

6. Ideen gegen den Lagerkoller

Ob mit Online-Tanzkurs, gemeinschaftlichem Singen oder Beten – in der Krise stellen wir unsere Kreativität unter Beweis. In der Rostocker KTV wollen Menschen, die ein Instrument spielen oder gern singen am Sonntag um 18 Uhr auf Balkonen und an offenen Fenstern gemeinsam musizieren. Zuhörer sollen sich allerdings nicht auf der Straße versammeln.

7. Finanzspritze für die Kultur

Die Landesregierung hat einen Hilfsfonds für die Kulturszene angekündigt. Konzert-Veranstalter, Galeristen, Theaterensembles – sie und alle weiteren Kulturschaffenden sollen Unterstützung bekommen.

Von Antje Bernstein