Das Klinikpersonal auf den Intensivstationen kommt durch die Pandemie an die Grenze des Machbaren. Der Gesundheitsminister appelliert nun an Ruheständler oder Ehemalige aus intensivmedizinischen Berufen, die Kollegen zu unterstützen. Interessenten sollen sich direkt in den Krankenhäusern melden, geimpft werden sie auch.