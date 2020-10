Rostock

Corona hält die Demokratie in Schach: Gleich drei Parteien in MV wollen bis Mitte November ihre Kandidaten-Listen für die Landtagswahlen 2021 aufstellen. In die Höhe schnellende Zahlen könnten ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Die Bundes-CDU hat ihren Parteitag Anfang Dezember bereits abgesagt.

Grüne in Güstrow : Sorge wegen der Infektionszahlen

25 Kandidaten treten am kommenden Wochenende beim Grünen-Parteitag in Güstrow an, um einen bestmöglichen Platz auf der Landesliste der Partei zu ergattern. Aber ob der Parteitag in der Sport- und Kongresshalle mit gut 100 Delegierten (plus Gäste) stattfinden kann, steht in den Sternen. „Wir beobachten mit großer Sorge die Entwicklung der landesweiten Infektionszahlen“, sagt Grünen-Landeschefin Weike Bandlow. Man warte die Entscheidung der Verwaltung ab.

Anzeige

Mehr zum Thema:

Wegen Corona: Grüne in MV fordern mobile Luftfilteranlagen in Schulen

Alkoholsucht und Corona: Darum müssen Beratungsstellen in MV teils zum Weitertrinken raten

Im Kreis Rostock schoss der Corona-Inzidenzwert zuletzt auf 40 auf 100000 Einwohner binnen sieben Tagen. Laut Verordnung der Landesregierung sind dann Veranstaltungen innen nur noch bis zu 200 Personen zulässig, ab Inzidenzwert 50 sogar nur noch bis 100. Leider schließe das deutsche Wahlrecht eine Online-Wahl von Listen aus, heißt es von den Grünen. Denkbar sei also auch, dass der Parteitag verschoben werden muss.

Prinzip Hoffnung: AfD in Neubrandenburg , Linke in Rostock

Optimistischer ist man bei der AfD, die am 7. und 8. November im Friedrich-Jahn-Sportpark Neubrandenburg Hof halten will. Nach OZ-Informationen wird mit 400 Mitgliedern gerechnet. „Wir haben vom Landrat die grundsätzliche Freigabe für den Parteitag bekommen“, so AfD-Landessprecher Leif-Erik Holm. „Wir klären nun die letzten Details in Sachen Sicherheit und Hygiene mit dem Betreiber."

Die Linken planen ihren Parteitag am 14. November in der Rostocker Stadthalle. „Hier können unter normalen Bedingungen 9500 Menschen Platz finden“, so Landesgeschäftsführer Sandro Smolka. Bei 120 Delegierten könnten „alle Hygieneregeln vollumfänglich eingehalten werden“. Vom Gesundheitsamt gebe es derzeit keine gegenteiligen Äußerungen.

Von Frank Pubantz