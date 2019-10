Hohe-Düne-Prozess: Angeklagter scheidet wegen Krankheit aus

Schwerin

Im neu aufgerollten Gerichtsprozess wegen Subventionsbetrugs und Untreue rund um den Bau der Yachthafenresidenz Hohe Düne muss das Verfahren gegen einen Angeklagten abgetrennt werden. Roland Gießelbach (71), früherer Chef des Landesförderinstituts, sei so schwer krank, dass er an kommenden Verhandlungsterminen nicht teilnehmen könne, sagte ein Sprecher des Landgerichts Schwerin am Montag. Auf den Gesamtprozess habe dies aber keine Auswirkungen.

Vorwurf: 13 Millionen Euro zu Unrecht erschlichen

Neben Gießelbach sitzen Investor Per Harald Løkkevik, der frühere Wirtschaftsminister Otto Ebnet ( SPD), der Vorstandschef der Ostseesparkasse, Frank Berg, und Steuerberater Roland S. auf der Anklagebank. Es geht um mehr als 47 Millionen Euro, die das Land Mecklenburg-Vorpommern für das vor rund 15 Jahren errichtete Luxus-Hotel an Fördermitteln ausgereicht hat, nach Auffassung der Staatsanwaltschaft Rostock 13 Millionen zu viel, weil das Projekt künstlich in zwei geteilt worden sei. Das Verfahren hat mehrere Jahre Vorgeschichte, die erste Anklage stammt von 2011. Damals wurde Investor Løkkevik auf Lanzarote festgenommen und nach Deutschland ausgeliefert, saß für zehn Monate in Haft. Der Bundesgerichtshof kassierte frühere Beschlüsse von Rostocker Gerichten wegen Rechtsfehlern. Nun fügt das Landgericht Schwerin die Anklagen zu mutmaßlichen Mittätern und Gehilfen hinzu.

Gießelbach soll nach einem Sturz mehrere Leiden haben und derzeit im Krankenhaus sein. Die Staatsanwaltschaft hatte die Abtrennung des Verfahrens zunächst abgelehnt, jetzt lägen aber neue Informationen vor, so Sprecher Harald Nowack. Ein umfangreiches Gutachten zum Gesundheitszustand des früheren Chef des Landesförderinstituts sei geplant.

Von Frank Pubantz