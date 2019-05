Schwerin

Land gegen Land, so heißt es gerade im Prozess um Vorwürfe des mSubventionsbetrugs und der Untreue rund um die Yachthafenresidenz Hohe Düne vor dem Landgericht Schwerin. Das gilt auch für die Kosten. Denn für den von der Staatsanwaltschaft Rostock mitangeklagten Otto Ebnet (74, SPD), früherer Wirtschaftsminister in MV, wird die Landeskasse aller Voraussicht nach die Kosten für Rechtsanwälte und Weiteres übernehmen. Die regelt ein Erlass von 1994, der Landesbedienstete per Rechtsschutz unter den Schirm der Regierung nimmt.

Bisher 117000 Euro Kosten für Ebnet aufgelaufen

Das bestätigt Andreas Timm, Sprecher der Staatskanzlei. Nach seinen Angaben seien bisher 117 000 Euro Kosten in der Strafsache Ebnet aufgelaufen – und dabei hat der Prozess gerade erst begonnen. Laut Erlass geht der frühere Minister kostenfrei aus, sollte er nicht verurteilt werden. Aber auch im Falle einer Verurteilung könnte es sein, dass die Steuerzahler für die Kosten aufkommen. Denn der Erlass lässt Hintertürchen. Sollte ein „geringes Verschulden“ vorliegen oder erscheine der Landesbedienstete „aus besonderen Gründen schutzwürdig“ – auch dann sieht die Regelung vor, dass die Landeskasse übernimmt.

Minister soll 2003 rechtswidriges Verfahren zugelassen haben

Ebnet ist im Fall Hohe Düne wegen Beihilfe zum Subventionsbetrug im besonders schweren Fall und schwerer Untreue angeklagt. Als Minister soll er 2003 mit dafür gesorgt haben, dass Per Harald Løkkevik (56), Investor der Yachthafenresidenz, in einem rechtswidrigen Verfahren mindestens 13 Millionen Euro Fördermittel zu viel erhielt. So sieht es die Staatsanwaltschaft, Ebnet weist dies jedoch zurück. Weitere Angeklagte sind der Vorstandschef der Ostseesparkasse, (Ospa) Frank Berg (53), und der frühere Chef des Landesförderinstituts, Roland Gießelbach (71). Für den Prozess sind bis Dezember mehr als 30 Verhandlungstage angesetzt.

Fall Bäumer kostete die Landeskasse 1,2 Millionen Euro

Ein anderer Fall stellt die Causa Ebnet in Kostenfragen für das Land aber noch weit in den Schatten. Für den früheren Finanzstaatssekretär im Finanzministerium, Peter Bäumer, seien Rechnungen von rund 1,2 Millionen Euro aufgelaufen, heißt es aus dem Finanzministerium. Bäumer wurde Untreue vorgeworfen; er sollte einen früheren Vorsteher des Finanzamts Hagenow aufgefordert haben, entgegen den rechtlichen Vorgaben die Förderfähigkeit eines Projekts zu bestätigen. Am Ende gab es einen Freispruch, das Verfahren dauerte rund ein Jahrzehnt.

Frank Pubantz