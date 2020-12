Rostock

Hohe Düne und kein Ende: Die gerichtliche Auseinandersetzung um unterstellten Subventionsbetrug beim Bau der Hotelanlage „Yachthafenresidenz Hohe Düne“ geht weiter. Die Staatsanwaltschaft Rostock legt Revision gegen den Freispruch von Investor Per Harald Lökkevik ein, erklärte Oberstaatsanwalt Harald Nowack am Dienstag. Damit könnte der Fall bald vor einer vierten Kammer eines Landgerichts in MV landen.

Staatsanwalt: „Das Urteil ist falsch“

Das Landgericht Schwerin hat Lökkevik vom Vorwurf des Subventionsbetrugs und Fördermittelmissbrauchs freigesprochen. Das Verfahren habe keine Beweise dafür ergeben, dass der 57-jährige Norweger rund 47,5 Millionen Euro an Subventionen für den Bau des 2003 begonnen Hotelkomplexes zu Unrecht bekommen habe. Die Staatsanwälte seien auf einem „Irrweg“, so der Vorsitzende Richter.

Das sieht man bei der Staatsanwaltschaft anders. „Das Urteil ist aus unserer Sicht falsch“, so Nowack. Es hätte keinen Freispruch geben dürfen.

Seit 2011 läuft der juristische Streit um den Bau des Luxushotels. Damals kam Lökkevik sogar für zehn Monate ins Gefängnis. Vorwurf: Er soll das 100 Millionen Euro schwere Großprojekt bewusst in zwei geteilt haben, um mehr Fördermittel zu kassieren. Zwei Kammern in Rostock und eine in Schwerin sahen das bisher anders.

Für Lökkeviks Verteidigerin ist der erneute Vorstoß „grotesk“

Mit der Revision geht der Fall nun erneut zum Bundesgerichtshof – und könnte die Staatskasse am Ende viele Millionen Euro kosten. Auf 50000 Euro pro Prozesstag schätzte Ex-Wirtschaftsminister Otto Ebnet (76, SPD), der bis zum Sommer mit auf der Anklagebank saß, dann aber freigesprochen wurde, die Kosten.

Als „grotesk“ bezeichnet Lökkeviks Anwältin Alexandra Wagner den erneuten Vorstoß der Staatsanwaltschaft. Schließlich habe es bereits rund 90 Verhandlungstage gegeben.

