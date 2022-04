Hohe Dunkelziffer bei den Corona-Fällen: Wissen wir überhaupt, was gerade passiert?

Hannover

Die Corona-Inzidenzen in Deutschland waren zuletzt so hoch gestiegen wie noch nie zuvor in der Pandemie. Der Verband Akkreditierte Labore in der Medizin (ALM) hat in der vergangenen Woche rund 2,2 Millionen PCR-Test ausgewertet. Jeder zweite davon war positiv. Gleichzeitig betont der ALM aber auch: Es sei „von einer signifikanten statistischen Untererfassung von an Corona erkrankten Menschen auszugehen“. Auch andere Experten und Expertinnen davon aus, dass längst nicht alle Menschen, die derzeit an Corona erkranken, auch tatsächlich in die Statistik eingehen. Woran liegt das?

Viele lassen sich erst gar nicht testen

Grund dafür sind die sehr hohen Infektionszahlen während der Omikronwelle. So würden beispielsweise bei hohen Infektionszahlen immer mehr Menschen ohne oder nur mit geringen Symptomen gar nicht erst zum Testen gehen, erklärt das Robert Koch-Institut. Auch könnten etwa die Gesundheitsämter nicht mehr alle Kontaktpersonen identifizieren oder Daten zu den Fällen nachrecherchieren.

Befindet sich Deutschland also derzeit im Corona-Blindflug? Nicht unbedingt. Denn das RKI ist zuversichtlich, dass man die Situation trotz hoher Infektionszahlen grundsätzlich gut einschätzen könne - „insbesondere die Krankheitslast und Krankheitsschwere“. So würden die Meldedaten auch weiterhin die Trends im Infektionsgeschehen abbilden - also etwa, ob sich die Fallzahlen gerade nach oben oder nach unten bewegen. Zudem setzt die Behörde auf weitere Überwachungstools.

Auch andere Faktoren für Lagebewertung wichtig

Dazu gehörten zum Beispiel die sogenannten virologische Surveillance und syndromische Surveillance. Dabei wird beobachtet, welche Atemwegserreger gerade in der Bevölkerung zirkulieren oder wie viele Patienten und Patientinnen aufgrund einer akuten Atemwegsinfektion in eine Praxis kommen. Unter anderem ist auch das DIVI-Intensivregister ein wichtiger Indikator, um die pandemische Lage zu beurteilen.

