Rostock

Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine ist nun auch in der Freizeit spürbar: Die gestiegenen Energiekosten machen den Spaß- und Schwimmbädern in MV zu schaffen. Deswegen stehen einige vor der Entscheidung: höhere Preise oder doch lieber kälteres Wasser?

Das Wonnemar in Wismar ist besonders stark von steigenden Energiekosten betroffen: Zwei Blockheizkraftwerke sorgen hier für Strom und Wärme. Wie Manager Peter Spiekermann berichtet, gab es eine Kostensteigerung von 400 Prozent (Vergleich Dezember 2019 zu Dezember 2021). Darin sind Strom, Wärme und Wasser enthalten. Der Grund für diesen drastischen Anstieg: Seit der Insolvenz im Corona-Jahr 2020 habe das Wonnemar keine langfristigen Energieverträge mehr. Das bedeutet, das Bad muss nun die tagesaktuellen Preise zahlen.

Die Lage sehe aufgrund des Krieges „noch dramatischer“ aus. Aktuelle Zahlen liegen allerdings noch nicht vor. Im Wonnemar sind daher Tarifanpassungen angekündigt. Klar ist: Das Wasser soll nicht kälter werden.

Freizeitbad Greifswald: Kostensteigerung von etwa 50 Prozent

Auch das Freizeitbad Greifswald ist von den steigenden Preisen betroffen. Laut Andreas Lexow, Geschäftsführer des Freizeitbades, seien die Strompreise zum Vorjahr stabil geblieben; die vier Saunen werden mit Strom betrieben. Anders sehe es für die Beheizung der gesamten Freizeiteinrichtung aus: Hier führte der explosionsartige Anstieg der Gaskosten auch zu steigenden Fernwärmepreisen. „Obwohl die Stadtwerke Greifswald den Arbeitspreis spürbar gedeckelt haben, gab es in beiden ersten Quartalen 2022 eine Heizkostensteigerung von etwa 50 Prozent“, so der Geschäftsführer.

Doch was bedeutet das für die Besucher? „Wir überprüfen ständig unsere Preise, wissen aber noch nicht, wo die Entwicklung der Heizkosten noch in diesem Jahr hingeht“, sagt Lexow. Die Temperatur des Badewassers bleibe in den vorgeschriebenen Normen.

Ahoi Rügen konnte Preisexplosion abfedern

„Die höheren Energiepreise wirken sich besonders auf die Kosten für Fernwärme aus. Strom- und Gas kaufen wir langfristig ein und können so die aktuelle Preisexplosion etwas abfedern“, sagt Ulf Steiner, Geschäftsführer von Ahoi Rügen. Eine Ticketanpassung falle deshalb moderat aus. Zudem habe das Bad „Minutenkarten“ eingeführt. „Dieses sehr günstige Ticktet entlastet auch den kleinen Geldbeutel“, so Steiner.

Das Hallenschwimmbad Neptun in Rostock. Quelle: Julia Kaiser

Entwarnung gibt es hingegen in der Hansestadt Rostock: Aktuell plant das Hallenschwimmbad Neptun in Rostock weder eine Anhebung der Eintrittsgebühren noch die Senkung der Wassertemperatur. Auch Besucher der von der Wiro betriebenen Schwimmhalle Gehlsdorf müssen sich auf keine Veränderungen einstellen.

Und was sagen die Besucher? Pauline Weiß (18) geht regelmäßig in die Rostocker Schwimmhallen. „Ich würde auch ins kalte Wasser springen“, sagt die 18-jährige Rettungsschwimmerin. „Ich gehe schließlich auch in der Ostsee schwimmen“. Dieser Meinung schließt sich Norbert Noitz an. Er glaubt nicht, dass es notwendig ist, dass der Eintritt steigt. Der Berliner verbringt seinen Sommer in MV. „Wenn der Betreiber das Wasser nur ein Grad kälter macht, dann spart er doch“, so der 80-Jährige.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch Schwimmtrainer Karl Hantke (24) ist anderer Meinung. „Beim kälteren Wasser muss man immer daran denken, dass das für alle gilt. Also auch für Kinder und Senioren – für sie wäre das ein gesundheitliches Risiko.“

Von Julia Kaiser