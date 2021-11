Rostock

Führerscheine in MV könnten bald teurer werden – diese Befürchtung hat Helmut Bode, Vorsitzender des Fahrlehrerverbands Mecklenburg-Vorpommern. „Die Fahrschulen werden auf Dauer nicht drum herumkommen, die hohen Spritpreise an den Kunden weiterzugeben.“

Bei Fahrschulautos, die den ganzen Tag unterwegs sind, komme schon einiges an Kraftstoff zusammen – vor allem bei Lkw und Bussen, die durchaus 25 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen, summiere sich das. Eine Belastung für die Unternehmen. „Ich kenne Fahrschulen, die die Preise in diesem Jahr schon angeglichen haben“, so Bode. Bereits bestehende Verträge seien allerdings nicht betroffen.

Preise steigen weiter

Die Kraftstoffpreise steigen weiter. Der Benzinpreis erreichte erneut ein Jahreshoch, teilte der ADAC mit. Ein Liter Super E10 kostete demnach im bundesweiten Durchschnitt zuletzt 1,680 Euro, nach 1,675 Euro in der Vorwoche. Das war bereits der höchste Wert seit mehr als neun Jahren.

Weiter aufwärts ging es auch für den Dieselpreis: Ein Liter kostete demnach im Bundesdurchschnitt 1,565 Euro. Mitte Oktober hatte der Dieselpreis mit einem Wert von 1,555 Euro den bisherigen Rekord von 2012 überschritten. Seitdem geht es stetig aufwärts – zuletzt allerdings deutlich langsamer als im September und im Oktober.

1,70 Euro pro Liter Super – die Grenze könnte schon bald erreicht sein. Quelle: Carsten Rehder/dpa

„Die Preise werden weiter steigen. Da bin ich mir sehr sicher“, betont Fahrlehrer Thomas Poddig aus Richtenberg (Landkreis Vorpommern-Rügen). Zwei- bis dreimal pro Woche müsse er jeden seiner drei Fahrschulwagen volltanken. „Wir merken die steigenden Preise sehr stark und das wirkt sich natürlich auf die Gewinnspanne aus“, sagt er. „Irgendwann wird der Branche nichts anderes übrigbleiben, als die Preise anzupassen.“ Poddig spricht von einer großen Belastung.

Taxibranche: Hunderte Euro Mehrkosten pro Woche

So ist auch die Taxibranche von den steigenden Preisen gebeutelt. „Ich war sonst bei etwa 1800 Euro Spritkosten in der Woche – mittlerweile sind es rund 2500 Euro. Das ist schon gewaltig“, sagt Enrico Dahl, der in Koserow auf Usedom neben Taxifahrten auch Fahrdienste anbietet. „Das ist nicht schön, aber was wollen wir machen? Die Leute müssen ja trotzdem gefahren werden.“

Taxipreise können nicht ohne weiteres angepasst werden, betont er. „Für Krankentransporte haben wir Verträge mit den Krankenkassen, da sind die Preise vorgeschrieben. Für Schülerfahrten haben wir mit unseren Ausschreibungen bei den Schulämtern gewonnen. Und für die normalen Taxifahrten gelten für alle festgelegte Tarife.“

Dahl fürchtet, dass sich gerade kurze Taxifahrten von Privatpersonen irgendwann nicht mehr lohnen könnten. „Selbst wenn wir zum Landkreis gehen und eine Tariferhöhung fordern – die Frage ist, ob der Kunde das dann mitmacht“, gibt Dahl zu bedenken. „Der verdient wegen der steigenden Spritkosten ja auch nicht mehr, so dass er bereit wäre, für eine Taxifahrt statt 10 nun 15 Euro zu zahlen.“

Lieferdienste setzen auf Fahrräder

Auch viele Lieferdienste sind mit dem Auto unterwegs. Über eine Preiserhöhung denkt zumindest der Pizzaservice Dominos noch nicht nach, wie Sprecherin Kathrin Rezac beteuert. Viele Mitarbeiter seien mit ihrem Privatfahrzeug unterwegs – dort gebe es bereits die Anfrage nach einer Erhöhung der Kilometerpauschale. Statt Preiserhöhung für den Kunden soll es andere Lösungen geben. „Wir versuchen, mittelfristig auf den Einsatz von Autos zu verzichten und die Liefergebiete entsprechend anzupassen“, so Rezac. So könnten Fahrräder zum Einsatz kommen.

Kunden vom „Vapiano“ in Rostock müssen derzeit ebenfalls keine Preiserhöhung befürchten. „Wir sind seit jeher mit Elektrofahrzeugen unterwegs“, sagt Chef Benjamin Müller. „Grüner Strom ist zwar auch nicht günstig, aber die steigenden Spritpreise wirken sich nicht auf uns aus.“

Von Katharina Ahlers