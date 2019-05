Rostock

Die Resonanz auf den OZ-Aufruf zum großen Eisdielen-Test ist riesig. Mehr als 150 Vorschläge haben die Redaktion über Facebook bereits erreicht. Eines wird deutlich: Jeder legt auf andere Dinge Wert, wenn es um den Titel „Beliebteste Eisdiele des Landes MV“ geht.

Dass das Eis in der Rostocker „Eiswerkstatt“ schmeckt, hat An­drea Hoth bereits mehrfach getestet. Sie schlug die Eisdiele für die Wahl vor. Anja Trinks pflichtet ihr bei: „Ganz klar, das beste Eis überhaupt“, schreibt sie auf Facebook.

So können Sie Ihre Lieblingseisdiele nominieren

Ebby Leyland hält gern bei Gisela Urlaub in Langsdorf ( Landkreis Vorpommern-Rügen), die vor zwei Jahren Lokalsiegerin in der Region Stralsund/Grimmen wurde: „Riesenportion für wenig Geld und super lecker.“

Björn Lowka ist Nostalgiker. Das Eiscafé „Brandenburger“ im Ostseebad Ahrenshoop ist sein Favorit. „Schmeckt exakt noch so wie zu DDR-Zeiten. Da kann kein Italiener mithalten.“

Hier sehen Sie die zehn Lokal-Sieger 2017:

Zur Galerie In der Bildergalerie zeigen wir die Sieger der OZ-Eisdielen-Wahl 2017.

Für Lisa Berger kommt es auf den Menschen hinter der Theke an. Darum schlägt sie „Werners Eiscafé“ in Wismar vor. „Ich habe noch nie einen so passionierten Eisladenbesitzer erlebt“, schreibt sie. „Er bietet mehrere Sorten an, hat glutenfreie Waffeln und ausgefallene Sorten.“ Nach einem schweren Brand im vergangenen Jahr mussten Bärbel und Detlef Greinke ihren Laden schließen. Erst vor wenigen Wochen hat die Eisdiele an einem neuen Standort in der Wismarer Innenstadt wieder eröffnet.

Bei Filip Buchwald muss das Gesamtpaket stimmen. Er schlemmt am liebsten das Bauernhofeis der Agrargemeinschaft in Holthusen ( Landkreis Ludwigslust-Parchim). „Während die Eltern gemütlich einen bunten Eisbecher mit verschiedenen Sorten, wie Jägermeister, Honig-Senf oder Stachelbeere-Joghurt, genießen, können die Kinder auf Tuchfühlung mit den Kühen, Schafen und Schweinen gehen.“ Auch schätzt er die familiäre Atmosphäre.

Mehr zum Thema:

Artikel von 2017: OZ-Leser küren „ Island“ zur besten Eisdiele in MV

Dana Frohbös