Hohe Spritpreise: Erste Unternehmen in MV kapitulieren

Rostock

Die Wirtschaft in MV ächzt unter den hohen Spritpreisen. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rostock haben die ersten Unternehmen bereits den Export eingestellt, weil die Frachtraten höher sind als die zu erlösenden Gewinne mit ihren Produkten. „Die Transportkosten stehen teilweise nicht mehr in einem vernünftigen Verhältnis zum Warenwert“, sagte Chefvolkswirt Mario Rothaupt am Donnerstag

Bislang seien dies zwar Einzelfälle, so Rothaupt. Aber gerade bei hochwertigen Einzelstücken, wie etwa medizinischen Spezialgeräten, sei dies ein wachsendes Problem. So könne ein Containerplatz heute sechs bis sieben Mal so viel kosten wie zum Zeitpunkt, als das Geschäft abgeschlossen wurde. „Da besteht die Gefahr, sich zu verzocken.“

Großer Sorgenfaktor

Das hänge auch von den Dimensionen ab: „Wenn etwa Liebherr in Rostock fünf Kräne à 20 Millionen Euro verschifft, spielen die Transportkosten keine so große Rolle.“ Sollten die Frachtraten aber weiter steigen, könnten auch Lieferungen innerhalb Deutschlands unwirtschaftlich werden, warnte der Experte. „Das ist für die Unternehmen ein ganz großer Sorgenfaktor.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die steigenden Ölpreise machen sich auch immer stärker an den Zapfsäulen bemerkbar. Die Spritpreise im Land erreichen schwindelerregende Höhen: Auf Rügen etwa kostete der Liter Super Plus zuletzt mehr als zwei Euro. Landesweit vergleichbar ist vor allem der Preis für Superbenzin. Der lag am Donnerstag (16 Uhr) laut Internet-Vergleichsportal Benzinpreis.de in Samtens auf Rügen bei bis zu 184,9 Euro – Spitzenwert in MV.

Weg zur Arbeit lohnt sich kaum noch

Das trifft besonders die Pendler auf der Insel: Wer etwa von Bergen nach Stralsund pendelt, muss derzeit mit 500 Euro mehr pro Jahr kalkulieren als noch zu Jahresbeginn. „Wenn das so weiter nach oben schnellt, werden auch bald die Jobcenter platzen. Bei so vielen, die etwas mehr Fahrweg zur Arbeit haben, lohnt es sich doch kaum noch, früh aufzustehen“, schrieb ein Nutzer der Rügener OZ-Seite bei Facebook.

Kommentar zum Thema: Steigende Spritpreise in MV: Der hohe Ölpreis ist eine Konjunkturbremse

In Wismar und Grevesmühlen kostete ein Liter Super laut Internet bis zu 180,9 Euro. Unter 1,80 Euro kostete der teuerste Liter in Zinnowitz auf Usedom (176,9), in Grimmen (175,9) und in Rostock (174,9). Am günstigsten kamen Autofahrer in Stralsund (bis zu 172,9) und in Greifswald (maximal 171,9) weg.

Bogen nicht überspannen

LKW tanken zwar meist Diesel, aber auch der wird immer teurer. Das treffe unter anderem die Speditionen, sagte Rothaupt. „Sie können zwar bei verderblicher Ware die Preise oft kurzfristig erhöhen.“ Das merkt dann besonders der Kunde an der Ladentheke.

Der Bogen dürfe aber nicht überspannt werden, warnte Rothaupt: „Irgendwann ist die Krise vorbei, und dann erinnert sich der Kunde daran, wie sich sein Logistikpartner ihm gegenüber verhalten hat.“ Zudem wachse bei steigenden Preisen der Speditionen der Konkurrenzdruck durch Bahn und Schiff.

Von Axel Büssem und Mathias Otto