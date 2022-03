Rostock

Für die meisten Arbeitnehmer wäre es eine angesichts der horrenden Spritpreise eine extreme Erleichterung: Eine schnelle finanzielle Spritze seitens des Arbeitgebers, damit es beim Tanken nicht mehr so schmerzt. Wir haben Unternehmer im Land gefunden, die ihre Mitarbeiter bereits spontan beschenken.

Enrico Niemann, der gleich zwei Unternehmen – das Mittagslokal Kröpikeller in Rostock und den Kletterwald in Schwaan – betreibt, gibt seinen im Schnitt 15 Angestellten einen Zuschuss in Form einer monatlichen Bonuskarte, mit der zum Beispiel getankt werden kann – aufgeladen wird sie mit rund 50 Euro – der Betrag, den jeder Arbeitgeber seinen Mitarbeitern steuerfrei „schenken“ kann. „Man hat ja keine andere Möglichkeit, als die Leute zu unterstützen“, sagt Niemann.

Von Rostock raus aufs Land – zwischen 60 und 80 km Arbeitsweg

Einige Mitarbeiter kommen aus Rostock und müssen ins Kletterparadies aufs Land – das sind je nach Wohnlage in der Hansestadt zwischen 60 und 80 Kilometer am Tag nur für den Arbeitsweg. „Manche bilden darum auch Fahrgemeinschaften, weil es sonst nicht mehr zu schaffen ist“, weiß der 40-Jährige, der am Wochenende seinen Kletterwald in Schwaan für die aktuelle Saison wiedereröffnet.

Enrico Niemann betreibt unter anderem den Kletterwald in Schwaan. Seinen im Schnitt 15 Angestellten gibt er einen Zuschuss in Form einer monatlichen Bonuskarte, die mit rund 50 Euro aufgeladen wird. Quelle: Frank Söllner

„Es ist ohnehin schwierig genug, Mitarbeiter zu finden, die im Kletterwald nur für die Stoßzeiten mit Drei- oder Vierstundenschichten engagiert sind. Für die lohnt es sich bei den Spritpreisen fast nicht mehr.“ Außerdem will Niemann seinen Mitarbeitern auch die neue Loka-Card der Ospa anbieten, mit der Arbeitnehmer ihr Geldgeschenk nur in lokal ansässigen Geschäften ausgeben. „Das ist eine Win-win-Situation für die Wirtschaft vor Ort und den Arbeitnehmer.“

Manche Unternehmer machen sich noch Gedanken

Über einen Tankzuschuss macht sich auch Axel Heidebrecht vom Getränkeland Gedanken. „Die Diskussion ist da. Viele fragen sich natürlich, ob es wirtschaftlich überhaupt noch Sinn macht, zu arbeiten. Aber wie hilft man am besten? Was ist gerecht? Bekommt jeder einen Zuschuss, auch diejenigen, die mit dem Fahrrad kommen oder nah an der Arbeitsstelle wohnen.“

30 Jahre Getränkeland Geschäftsführer Axel Heidebrecht und Sohn Fabian Heidebrecht in der Firmenzentrale in Elmenhorst Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Für Heidebrecht spielt die Gleichberechtigung in diesem Belang eine wichtige Rolle. „Wir sind in Prüfung. Es bringt ja auch nichts, wenn auf den Zuschuss wieder Steuern gezahlt werden müssen“, erklärt Heidebrecht und auch die freien Geschenkzulagen pro Monat kommen seinen Mitarbeitern bereits zugute. „Wir denken darüber nach, wie unbürokratisch Hilfe zu leisten ist.“

Hilfe, damit Angestellte überhaupt kommen

Nicht lang schnacken, sondern anpacken – Thomas Werner von Werners Autohandel in Rostock kommt vom Denken lieber ins Handeln und steuert Tankgeld bei. „Ich gebe Spritkostenzuschuss, damit meine Leute überhaupt zur Arbeit kommen.“ Der Autohändler mit freier Werkstatt weiß, wie wichtig es ist, seine Mitarbeiter nicht im Regen stehen zu lassen. Gerade Kfz-Mechaniker sind Mangelware am Markt. Deshalb macht sich Werner für seine Angestellten stark. „Wissen Sie, wie schwer es ist, gute Leute zu bekommen?“, gibt er zu bedenken.

Wie können Arbeitgeber schnell Hilfe leisten? Thorsten Lüth, Präsident des Steuerberaterverbandes MV e.V. sagt: „Der Arbeitgeber kann seinen Arbeitnehmern einen Zuschuss zum Spritgeld in Höhe des Sachbezugswertes von 50 Euro steuerfrei gewähren. Es können zum Beispiel monatlich Gutscheine oder Geldkarten für Waren oder Dienstleistungen im Inland gewährt werden. Eine weitere Möglichkeit, den Arbeitnehmer zu entlasten, ist die Gewährung eines Fahrtkostenzuschusses. Der Arbeitgeber kann die einfache Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte an allen Arbeitstagen mit 0,30 Euro bezuschussen, ab dem 21. Kilometer sogar mit 0,35 Euro. Der monatliche Zahlbetrag ist für den Arbeitnehmer steuerfrei. Im vierten Coronasteuerhilfegesetz ist eine weitere Anhebung für Fernpendler ab dem 21. Kilometer auf 0,38 Euro geplant. Der Arbeitgeber versteuert den Betrag pauschal, und es fallen keine Sozialabgaben an. Der Fahrtkostenzuschuss darf einen jährlichen Betrag von 4500 Euro nicht überschreiten und muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgen. Auch ein geplanter Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel kann mit einem sogenannten Jobticket unterstützt werden.

Auch dauerhafter Tankkostenzuschuss ist machbar

Einen monatlichen Tankgutschein in Höhe von 44 Euro steuerfrei erhalten die Mitarbeiter der Eisbär Eisproduktions GmbH in Ahrenshagen-Daskow. Geschäftsleitung Manuela Fürtig: „Es gibt diesen Zuschuss bei uns schon einige Jahre. Als vor ein paar Jahren der Benzinpreis schon einmal in die Höhe schoss, haben wir den Gutschein einfach beibehalten, weil viele aus ländlicher Gegend kommen und zum Teil weite Strecken fahren“, sagt sie.

Und: „Wir hoffen, dass die Benzin- und Dieselpreise bald fallen, denn wir befürchten, dass sich trotz Tankgutscheinen, einige den Weg zur Arbeit bald nicht mehr leisten können, obwohl wir alle Gehälter ab 1.3.2022 angehoben haben. Auch neue Mitarbeiter/-innen aus Rostock oder Stralsund anzuwerben, ist momentan aufgrund der Spritpreise mehr als schwierig.“

Der Wille ist da, aber die Möglichkeiten ausgeschöpft

Großbäckerei Junge mit MV-Sitz in Rostock-Elmenhorst und Filialen in ganz MV würde gern helfen, aber – die Corona-Flaute stecke dem Bäckereibetrieb noch in den Knochen. Gerd Hofrichter von Junge gibt unumwunden zu: „Wir können es uns nicht leisten. Die Preise sind überall gestiegen, seien es Verpackungen, Energie, Rohstoffe wie Getreide, Öl und Saaten. In dieser Form ist das noch nie dagewesen. Und die Ausmaße sind nicht abschätzbar.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Leiter der Unternehmenskommunikation sagt: „Uns ist bewusst, dass Mecklenburg-Vorpommern ein Flächenland ist und die Leute fahren müssen. So sehr wir unsere Mitarbeiter entlasten wollen, aber wir kommen betriebswirtschaftlich an unsere Grenzen.“

Von Anja von Semenow