Hohe Spritpreise in MV: „Unterschied, ob ich den Tank für 65 Euro voll habe oder für 90 Euro“

Rostock

Teilweise 1,70 Euro für einen Liter Super und rund 1,50 Euro für einen Liter Diesel: Die Preise an den Tankstellen im Land sorgen bei Lesern aktuell für Verärgerung. Zuletzt war der Benzinpreis vor etwa zehn Jahren so hoch. Vor allem setzen sich Leser mit dem Warum auseinander.

Bernd Sturzrehm ist überzeugt: „Nicht der erhöhte Rohölpreis ist die Hauptursache für die hohen Preise. Vor Jahren lag der Rohölpreis schon bei 160 US-Dollar/Barrel, derzeit bei 83 US-Dollar.“ Die Ursache sei hauptsächlich die starke Besteuerung durch den Staat. Mineralölsteuer, Ökosteuer, CO2-Steuer und auf alles die Mehrwertsteuer, so Sturzrehm.

Er rechnet nach: „2016 nahm der Bund nach einer Studie 56,9 Milliarden danach ein. Alleine die Energiesteuern machten 37,4 Milliarden und die Mehrwertsteuer elf Milliarden aus. Während Länder wie Frankreich die Preise deckeln, schaut die Bundesregierung wie immer tatenlos zu. Die Steuereinnahmen steigen ja proportional mit den Sprit- und Energiepreisen. Wie scheinheilig ist das, wenn dann verkündet wird, man sollte die Temperatur runterregeln, den öffentlichen Nahverkehr nutzen (leider auf dem Land kaum vorhanden) oder einen Pullover anziehen.“

Lisa Marie befürchtet: „Und wenn man sich das nicht mehr leisten kann, heißt es: ‚Willkommen in der Arbeitslosigkeit‘.“

Würde eine höhere Pendlerpauschale Erleichterung bringen?

Die OZ-Leserin mit dem Nutzernamen Ostsee Perle merkt an: „Die Pendlerpauschale nützt einem, wenn man täglich nur 30 Kilometer fährt, auch nichts. Trotzdem ist es für mich ein Unterschied, ob ich den Tank für 65 Euro voll habe oder für 90 Euro. Ich habe nämlich auch noch eine hohe Miete und zwei Kinder zu versorgen. An die kleinen Leute denkt niemand.“

Dana Kassube schimpft: „Man arbeitet nur noch, um zur Arbeit zu kommen.“ Kathleen Pfoht meint: „Die Senkung der Kosten für Pendler ist mehr als überfällig. Gerade Menschen in Flächenländern wie MV sind besonders stark betroffen. Niedriges Lohnniveau und extreme Kosten.“

„Geringverdienern bringt höhere Pendlerpauschale nichts“

Horst Martin Attila berichtet, dass er sich „noch gut erinnern kann, wie in den 70er und 80er Jahren über die Spritpreise der DDR in der BRD gelästert wurde. Bei uns in der DDR kostete der Liter 1,50 Mark. Wenn ich heute den Spritpreis in der BRD sehe und dann den Wechsel hin zu Euro bedenke, wird mir schwindelig.“

Emanuel Becker lacht: „Sinken! Das möchte ich in diesem Land erleben, dass etwas günstiger oder billiger wird. Im Gegenteil. Wir werden immer weiter gemolken, bis wir einen Kollaps der Finanzen und Wirtschaft erleben.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gudrun Eisenberg schließt sich an: „Höhere Pendlerpauschale, was ein Witz. Die nützt Geringverdienern, Rentnern und Azubis mit niedriger Ausbildungsvergütung auf dem Land und in kleineren Orten gar nichts. Aber das geht nicht in die Köpfe der Stadtmenschen und Entscheidungsträger. Nur die Großstadtbewohner können günstige Verkehrsalternativen (ÖPNV) wählen.“

„E-Mobilität lässt sich in MV schon erst recht nicht umsetzen“

Kerstin Wald schlägt vor: „Vielleicht sollten neben alldem endlich auch die Gehälter angepasst werden, denn viele Pendler verdienen auch nur den Mindestlohn.“

René Domke umschreibt es so: „Das ist wirklich der worstcase für viele, die in unserem dünn besiedelten Flächenland auf das Auto angewiesen sind. Vor allem gibt es ja noch immer keine echten Alternativen und die E-Mobilität lässt sich in MV schon erst recht nicht umsetzen, weil die Menschen nicht mal eben so diese Anschaffung stemmen können von heute auf morgen und zum anderen gar nicht genug Ladeinfrastruktur vorhanden ist. Es wird allerhöchste Zeit, dass es ein vernünftiges Mobilitätskonzept gibt. Traumtänzereien, die vielleicht in Metropolen funktionieren, lösen unsere Probleme im ländlichen Raum jedenfalls nicht.“

Von Juliane Lange