Hohe Strafen für Temposünder in MV: So teuer wird’s – und so schnell gibt’s ein Fahrverbot

Temposünder sollen künftig auch in Mecklenburg-Vorpommern noch stärker zur Kasse gebeten werden. Laut der unlängst vom Bundesrat verabschiedeten neuen Straßenverkehrsordnung werden für Geschwindigkeitsübertretungen teils doppelt so hohe Bußgelder fällig. Der Automobilclub ADAC und Anwälte kritisieren die neuen Verordnungen. Und schnell steht der Vorwurf im Raum: Der Staat will sich mit höheren Bußgeldern die Taschen füllen.

Wer beispielsweise mit bis zu 20 km/h schneller als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit durch eine Ortschaft fährt, wird dafür künftig nicht nur mit 70 Euro belangt (bislang: 35 Euro), sondern auch mit einem Punkt bestraft. Wann die neuen Bußgelder in Kraft treten, ist noch nicht bekannt. Auf Nachfrage beim Bundesverkehrsministerium heißt es: „schnellstmöglich“. Dafür muss die Novelle im Bundesgesetzblatt, dem öffentlichen Verkündungsblatt, bekanntgegeben werden. Und das kann jederzeit geschehen.

ADAC : Bußgeldkatalog sollte überarbeitet werden

Durch das erneuerte Regelwerk würden Tempoverstöße von schweren Lkw, Motorrädern und Pkw erstmals gleich behandelt, teilt der ADAC mit. Die Entscheidung sei jedoch „problematisch“, weil diese Fahrzeuge „ganz unterschiedliche Gefahrenpotenziale haben“. Der ADAC fordert, den Bußgeldkatalog stattdessen so zu überarbeiten, dass „Strafen und Taten in einem nachvollziehbaren Verhältnis stehen“.

Vor allem in einem Flächenland wie MV seien viele Menschen aufs Auto angewiesen, sagt der Sprecher des ADAC Hansa, Christian Hieff. Und wer viel fährt, riskiert auch schneller, gegen die Verordnung zu verstoßen. Ein Fahrverbot ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von innerorts ab 21 km/h und außerorts ab 26 km/h sei jedoch „zu pauschal“. Für viele Menschen könne ein Fahrverbot „existenzbedrohend sein“, wenn sie auf beruflich auf das Auto angewiesen seien.

in Ortschaften (alt) in Ortschaften (neu) Außerorts (alt) Außerorts(neu) bis 10 km/h 15 € 30 € 10 € 20 € bis 15 km/h 25 € 50 € 20 € 40 € bis 20 km/h 35 € 70 € + 1 Punkt 30 € 60 € + 1 Punkt bis 25 km/h 80 € + 1 Punkt 80 € + 2 Punkte + 1 Monat Fahrverbot 70 € + 1 Punkt 70 € + 1 Punkt bis 30 km/h 100 € + 1 Punkt 100 € + 2 Punkte + 1 Monat Fahrverbot 80 € + 1 Punkt 80 € + 2 Punkte + 1 Monat Fahrverbot bis 40 km/h 160 € + 2 Punkte + 1 Monat Fahrverbot 160 € + 2 Punkte + 1 Monat Fahrverbot 120 € + 1 Punkt 120 € + 2 Punkte + 1 Monat Fahrverbot

Anwälte: Staat steht im Verdacht, Kassen zu füllen

Auch der Deutsche Anwaltverein kritisiert die verschärfte Verordnung. Die geplanten Änderungen seien nicht geeignet, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Dem würden mehr Polizeikontrollen eher entgegenkommen. „Durch höhere Bußgelder steht der Staat nur wieder im Verdacht, seine Kasse zusätzlich füllen zu wollen“, teilt der Anwaltverein mit.

Dem Vorwurf tritt der Finanzexperte des Städte- und Gemeindetags MV, Thomas Deiters, entgegen: „Bei Bußgeldern stehen nicht die Einnahmen im Vordergrund, sondern dass die Regeln eingehalten werden.“ Diese Regeln würden ja nicht gemacht, um die Bürger zu ärgern, sondern damit die Menschen gut zusammenleben können. Deiters: „Wenn sich aber viele nicht an die Regeln halten, müssen Verstöße mit Sanktionen geahndet werden.“

Weniger Unfälle, weniger Verstöße

Dass die in der Vergangenheit erhöhten Strafmaße offenbar eine Wirkung hatten, zeigt ein Blick auf die Statistik. Nach Angaben des Schweriner Innenministeriums ging in MV die Zahl der Verkehrsunfälle, deren Ursache erhöhte Geschwindigkeit war, in den Jahren zwischen 2008 und 2018 von rund 1,8 Millionen auf 1,16 Millionen zurück. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße von rund 207 000 auf 186 000. Das Ministerium begrüße „grundsätzlich“ eine Erhöhung der Sanktionen für „Verkehrsordnungswidrigkeiten mit hohem Gefährdungspotenzial“, hieß es.

Radfahrer sollen besser geschützt werden Die Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer im Herbst 2019 vorgelegt. Am 14. Februar 2020 stimmte der Bundesrat der Reform zu. Mit der neuen StVO sollen unter anderem Radfahrer besser geschützt, Verstöße gegen die Rettungsgasse und Tempoübertretungen härter bestraft werden. Wer beispielsweise keine Rettungsgasse bildet, zahlt weiterhin 200 Euro Bußgeld und kassiert zwei Punkte in Flensburg – hinzukommt jetzt aber noch ein Monat Fahrverbot. Wer sich an Einsatzfahrzeuge dranhängt und durch eine Rettungsgasse fährt, zahlt mindestens 240 Euro, bekommt zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. Zum Schutz von Radfahrern soll das Parken auf Geh- und Radwegen sowie das Halten auf Schutzstreifen künftig 55 Euro kosten. Bei Behinderung werden 70 Euro und ein Punkt fällig. Beim Überholen von Radfahrern, Fußgängern und E-Scootern muss innerorts ein Mindestabstand von 1,5 Metern, außerorts zwei Meter, gehalten werden.

20 Millionen Einnahmen aus Bußgeldern

Die Städte und Landkreise in MV nahmen im vergangenen Jahr rund 20 Millionen Euro durch entsprechende Bußgelder ein. Rostock meldete rund 1,6 Millionen Euro aus der Geschwindigkeitsüberwachung; im Jahr 2018 waren es etwa 1,2 Millionen Euro. Im Landkreis Vorpommern-Rügen stiegen die Einnahmen von 3,8 Millionen Euro (2018) auf 4,5 Millionen Euro im vergangenen Jahr.

Im Landkreis Nordwestmecklenburg gingen die Einnahmen leicht von rund 2,5 Millionen Euro (2018) auf 2,4 Millionen Euro im vergangenen Jahr zurück. Allerdings stünden den Einnahmen Kosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro für Technik und Personal für die Kontrollen gegenüber, teilt Sprecher Christoph Wohlleben mit: „Ziel ist es nicht, Einnahmen zu erzielen, sondern Fahrer zur Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung zu erziehen und so Gefahren im Straßenverkehr zu reduzieren.“

