Hohe Strompreise in MV: Schwesig fordert schnelle Abschaffung der EEG-Umlage

Schwerin

Nach der Ampel-Koalition in Berlin hat auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstagabend eine schnelle Abschaffung der Umlage für Erneuerbare Energien gefordert. Nicht 2023, sondern „spätestens im Sommer“ sollte die EEG-Umlage, die Strompreise im Nordosten besonders treibt, verschwinden, sagte Schwesig nach einer Klausur der Landesregierung.

Schwesig stellte wichtige Vorhaben der Regierung für dieses Jahr vor. Ein Überblick:

Wirtschaft: SPD und Linke wollen grüne Gewerbegebiete, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden, bevorzugt fördern. Es soll ein Tariftreuegesetz geben, das für öffentliche Aufträge Löhne auf Tarifniveau sichert. Das Land wolle mehr Geld für Standortwerbung ausgeben, allein für Messen und Delegationsreisen 600 000 Euro im Jahr.

Klimaschutz: Im Sommer soll der Prozess zur Schaffung eines Klimaschutzgesetzes für MV starten. Geplant sei eine große Auftaktveranstaltung, um Bürger zu beteiligen.

Soziales: Der internationale Frauentag am 8. März wird ab 2023 offizieller Feiertag in MV. Die Weichen sollen noch 2022 gestellt werden. Bis zu 10 Stunden kostenfrei soll auch die Betreuung von Kindern im Ferienhort werden. Auch das Wahlalter 16 soll noch in diesem Jahr per Gesetz auf den Weg gebracht werden.

Schule: Referendare, die sich ab 1. April auf Plätze an Schulen auf dem Land bewerben, erhalten 300 Euro im Monat mehr Geld. Bis 2030 sollen alle Schulen erhalten bleiben.

Von Frank Pubantz