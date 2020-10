Hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen in MV: Reisinger mahnt zur Vorsicht

Rostock/Schwerin

Angesichts der stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen in der vergangenen Woche in Mecklenburg-Vorpommern hat der Rostocker Tropenmediziner Emil Reisinger die Menschen zur Vorsicht aufgerufen. „Familienfeiern sollten auf den engsten Familienkreis begrenzt bleiben“, sagte Reisinger am Montag. Partys sollten möglichst umgangen und auf Reisen in Pandemiegebiete verzichtet werden. „Wann immer es möglich ist, sollten Masken getragen werden.“ Der Mediziner betonte, dass das auch für Aufenthalte im Freien gelte, wenn in Ansammlungen der nötige Abstand nicht gewährleistet ist.

Lesen Sie auch:

Anzeige

43 neue Infektionen am Freitag

Am vergangenen Freitag waren 43 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Dies war seit März der mit Abstand höchste Wert. Hauptquelle für die Infektionen sind den Erkenntnissen zufolge Familienfeiern. „Da wird in der Regel keine Maske getragen und kein Abstand gehalten. Da fühlt sich das Virus wohl und wird übertragen“, sagte Reisinger. Gleichzeitig kämen auch Menschen als Verbreiter in Betracht, die aus Gebieten im In- und Ausland zurückkommen, in denen das Virus weit verbreitet ist.

Appell: Quarantänebedingungen ernst nehmen

Es werde auch gleichzeitig von Fällen berichtet, in denen die Quarantänebedingungen nicht genügend ernstgenommen werden. Noch seien in den meisten Fälle die Übertragungswege des Sars-CoV-2-Virus nachzuvollziehen. Dies sei eine wichtige Voraussetzung, um seine Verbreitung einzudämmen, betonte Reisinger.

Von dpa