Unfall - Nach Tod einer Studentin an Badesee in MV: Gemeinde will Wildcamper weiter dulden

Eine 22-Jährige starb auf einem Campingplatz bei einem Brand. Der Wohnwagen parkte ohne Erlaubnis in einem Naturschutzgebiet, geduldet von der Gemeinde. Der Bürgermeister sieht keinen Anlass, etwas zu ändern.