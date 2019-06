Proseken/Hohenkirchen

Ein 64-Jähriger ist am Mittwoch leicht verletzt worden, als er mit einem anderen Fahrradfahrer kollidiert ist. Der Mann war auf dem Radweg an der L 01 in Richtung Proseken ( Landkreis Nordwestmecklenburg) unterwegs, als am Abzweig Hohenkirchen ein 18-jähriger Radfahrer aus einem Feldweg geschossen kam, ohne die Vorfahrt zu beachten. Während der Jüngere unverletzt blieb, wurde der 64-jährige Radler mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an seinem Rad belief sich auf 100 Euro.

OZ