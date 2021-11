Rostock

Es sollte vier Tage lang achtmal eine faszinierende Show voll bunter Farben, schillernder Kostüme, faszinierender Effekte und temporeicher Präzision auf dem Eis werden. Doch nun haben die Stadthallengesellschaft Inrostock sowie die HOI Productions Germany sich schweren Herzens entschieden, die Eiskunstlauf-Revue „A New Day“ von Holiday on Ice nächste Woche in Rostock erneut zu verschieben.

„Das liegt an der Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommerns und daran, dass weite Teile MV’s auf die Stufe Rot gehen, so dass wir davon ausgehen müssen, dass wir gar nicht spielen können“, sagt Holiday-on-Ice-Sprecherin Nadine Matzat. „Wir haben ja schon in der Stufe Orange diverse Einschränkungen, weshalb wir unsere Shows nicht so spielen können, wie wir gerne möchten.“ Man beobachte das Infektionsgeschehen täglich und sei im Austausch mit den Behörden sowohl im Land als auch in der Hansestadt Rostock.

Bis zuletzt gehofft

In der Stadthalle ist die Stimmung am Boden. Noch Mitte der Woche hatte sich Geschäftsführerin Petra Burmeister euphorisch gezeigt: „Holiday on Ice ist mein Baby, da freue ich mich immer riesig drauf.“ Nach einem Jahr Zwangspause war nun ein Hygienekonzept erarbeitet, der Vorverkauf bei Zeiten gestoppt worden, um die maximale Besucherzahl nicht zu überschreiten, extra für die Show-Tage ein Bürgertestzentrum für die Stadthallenbesucher organisiert worden. Als Burmeister nun erneut die Absage verkünden muss, kämpft sie mit den Tränen. Sie habe bis zuletzt gehofft, den Holiday-on-Ice-Fans in diesem Jahr wieder eine tolle Show präsentieren zu können. „In den letzten Tagen haben auch immer wieder viele Leute angerufen, um zu fragen, wie sie alle Voraussetzungen erfüllen müssen, damit sie die Show sehen können“, erzählt auch Mitarbeiterin Christina Stresing-Schuberth. „Ich hatte dabei nicht das Gefühl, dass die Leute vielleicht gar nicht kommen wollen“, sagt sie. Nun musste die Notbremse gezogen werden, denn bereits am Montag hätte der dreitägige Einbau der Eisfläche und der Technik begonnen.

Nächster Versuch im Dezember 2022

Holiday on Ice – „A New Day“ muss erneut verschoben werden und wird nun wohl im Dezember 2022 in Rostock zu erleben sein. Quelle: Rico Ploeg

Schon die Eis-Shows in Dresden, die in dieser Woche stattfinden sollten, mussten abgesagt werden. Jedes Land hat eigene Vorgaben für derartige Veranstaltungen und täglich ändern sich in jedem Landkreis die Rahmenbedingungen. Wie es beim geplanten nächsten Termin in Nürnberg weitergeht, bleibt vorerst ungewiss. „Wir wollen aber auf jeden Fall, dass die Rostocker, die bereits gebucht haben, eine Show von uns sehen“, sagt Nadine Matzat. Deshalb verschiebe man die Show um ein Jahr. „Wir sind bereit, loszulegen, sobald wir es dürfen. Dass sich in Mecklenburg-Vorpommern alles so schnell entwickeln würde, war nicht abzusehen. Das geht rasant und tut uns total leid. Nächstes Mal sind wir wieder mit voller Kraft am Start!“ Und Petra Burmeister verspricht: „Alle schon gekauften Tickets behalten auch im nächsten Jahr ihre Gültigkeit.“ Das gilt auch für jene, die bereits für Dezember 2020 gekauft wurden.

Von Ove Arscholl