Holm gewinnt Machtkampf in der AfD MV

Leif-Erik Holm (49) ist für weitere zwei Jahre Sprecher der Landes-AfD. Die Mitglieder wählten den Bundestagsabgeordneten aus Schwerin mit 187 von 282 Stimmen erneut. Gegenkandidat war Thomas Kerl, Greifswald. Gescheitert ist dagegen der Vorstoß des völkisch-nationalen Parteiflügels, den früheren AfD-Landessprecher Dennis Augustin (49) nach seinem Rauswurf im Sommer (wegen früherer Zugehörigkeit zur NPD-Jugendorganisation, die er verschwiegen hatte) wieder als Parteimitglied und Landessprecher zu bestätigen. Nachdem die Machtverhältnisse dagegen im Saal klar waren, wurde der Antrag zurückgezogen. Der Vorschlag, Augustin als Nichtmitglied zum Sprecher zu machen, wurde zurückgewiesen.

Stattdessen ist Hagen Brauer (65, Schwerin) neuer zweiter Mann an der Spitze der Landes-AfD. Er setzte sich in einer Stichwahl mit 156 von 288 Stimmen gegen Ralph Weber ( Lubmin) durch.

Attacken auf Vorstand und Mandatsträger abgewehrt

Der AfD-Parteitag in Waren verlief sehr turbulent, war geprägt von gegenseitigen Vorhaltungen und Misstrauen der einzelnen Lager. So stellten Mitglieder aus unter anderem dem Kreisverband Rostock den Antrag, dass künftig Mandatsträger, die in Bundes- und Landtag sitzen, nicht gleichzeitig im Landesvorstand der Partei sein dürfen. Der Antrag richte sich gegen eine „zunehmende Oligarchisierung“ und Machthäufung einzelner in der AfD MV. Ein anderer Antrag sollte durchsetzen, dass Landessprecher der Partei nur zweimal nacheinander gewählt werden können. Ein Misstrauensvotum gegen Holm direkt. Beide Anträge fanden keine Mehrheit.

Gauland : 9. November zum Tag der deutschen Einheit machen

Vor dem Tagungsort des AfD-Landesparteitages protestieren Bürger mit Plakaten. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Holm schwor in seiner Rede die AfD-Mitglieder bereits auf den kommenden Landtagswahlkampf ein. 2021 will die AfD stärkste Kraft in MV werden. Dazu müsse die Partei sich als „neue Heimat für Konservative“ etablieren. AfD-Bundeschef Alexander Gauland warnte die Parteimitglieder in MV vor zu viel internem Streit. Die AfD müsse das Vertrauen von mehr Wählern gewinnen. Gauland teilte gegen SPD und CDU (“Anhängsel des linken Mainstreams“) aus, erklärte aber die Grünen zum Hauptgegner der AfD. Außerdem schlug er vor, den 9. November zum neuen Tag der deutschen Einheit zu machen.

Am Morgen protestierten linke Gruppen in Waren gegen den AfD-Parteitag. Mehrere Dutzend Demonstranten kritisierten unter anderem die Terminwahl 9. November. An diesem Tag vor 81 Jahren begann unter den Nazis die systematische Ausrottung der Juden in Deutschland. Leif-Erik Holm wies drinnen vehement den Vorwurf zurück, die AfD wäre antisemitisch.

