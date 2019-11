Auf dem Parteitag der AfD in MV am Sonnabend proben drei Kreisverbände den Aufstand gegen die Parteispitze. Sie fordern eine Rücknahme des Rauswurfs von Rechtsausleger Dennis Augustin, andere Mitglieder wollen eine Neuaufstellung der Partei.

Holm vs. Augustin: Machtkampf bei der AfD in MV

