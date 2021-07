Holpriger Erntestart in MV: Bauernverband beklagt mäßige Gerstenqualität

Seltz

Gute Erträge, aber eine mäßige Qualität: Der Bauernverband MV hat nach der Ernte der Wintergerste eine durchwachsene Zwischenbilanz gezogen. Trotz durchschnittlicher Erträge mit gut 70 Dezitonnen je Hektar habe die Qualität der Körner die Zufriedenheit der Landwirte gedämpft, sagte Bauernpräsident Detlef Kurreck am Dienstag nach dem Abschluss der Gerstenernte.

Der extrem trockene und heiße Juni habe für Trockenschäden und damit kleine Körner gesorgt. Gewitter und Regengüsse hätten dann im Juli die Ernte recht holprig anlaufen lassen. „Die Landwirte mussten aufgrund der wechselnden Wetterlage immer wieder Pausen einlegen“, so Kurreck.

„Erträge zwischen den Regionen schwanken stark“

Generell bekam vor allem der Osten des Landes für eine gute Entwicklung der Gerste im Juni zu wenig Niederschlag. Mit einem hohen Anteil an sandigen Böden, die den spärlichen Regen kaum speichern, sei im Osten auch bei den anderen Kulturen ein Ertrag zu erwarten, der hinter den Erwartungen zurückbleibe. Im Westen des Landes sehe es teilweise besser aus. „Die Erträge schwanken zwischen den Regionen extrem stark.“

Teilweise gute Preise

Ein Lichtblick: Teilweise könnten die recht guten Preise die Einschnitte wieder wettmachen, so Kurreck. Insgesamt bauten die Landwirte in MV landesweit auf 133 600 Hektar Wintergerste an. Das entspricht einem Zuwachs von 4,9 Prozent gegenüber dem Fünfjahreszeitraum von 2015 bis 2020. Inzwischen ist die Raps- und die Weizenernte gestartet. Der Weizen dominiert mit einer Anbaufläche von 298 000 Hektar die Äcker in Mecklenburg-Vorpommern.

Von Martina Rathke