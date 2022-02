Kemnitz

Ist dieses Einfamilienhaus aus Holz ein Blick in die Zukunft des Bauens und Wohnens in MV? Ja, sagen viele Fachleute, das sei wünschenswert und biete viele Vorteile. Ja, sagen auch Cathrin Scheuring und Philipp Dreesen aus Kemnitz bei Greifswald, die hier mit ihrem Hund „Collie“ leben – sie schwärmen auch vier Jahre nach Einzug vom Wohngefühl ihres Heims: „Es strahlt Wärme und Geborgenheit aus.“

Das Haus des jungen Paares ist 2017 in nur zwölf Monaten Planungs- und Bauzeit entstanden und hat 2019 den Landesbaupreis gewonnen. Es steht auf einem Erbpachtgrundstück. 180 000 Euro hat es gekostet. „Das Geld hat natürlich eine Rolle für uns gespielt“, erzählt Cathring Scheuring.

Erbpacht statt Gründstückskauf

Die heute 33-jährige Pädagogin und ihr Partner waren zu einigen Kompromissen und Eigenleistung bereit, um die Kosten für ein Häuschen im Grünen möglichst gering zu halten. „Wir hatten so gut wie kein Eigenkapital. Grundstück und Haus zusammen wären nicht drin gewesen.“

Gelöst haben sie es mit der Erbpacht. Das bedeutet, sie zahlen eine jährliche Pacht an den Grundstückseigentümer und dürfen es dafür für maximal 99 Jahre nutzen. Vorteil: Der Kaufpreis fürs Bauland entfällt. Nachteil: Das Grundstück verbleibt im Besitz des Eigentümers.

Ein Haus wie ein Designobjekt

Die Terrasse und den Zaun hat die kleine Familie erst nach einigen Jahren selbst gebaut. „Und wir haben am Fußboden gespart: Den Estrich haben wir einfach dunkel angestrichen.“ Ein gelungener Effekt: Das Holzhaus mit 120 Quadratmetern sieht wie ein Designobjekt aus. Statt Fernseher gibt es gegenüber dem Sofa eine riesige Scheibe, die sich zum Garten öffnet. Statt Tapeten an den Wänden sind diese aus Birkenholz, das mit der Zeit einen immer goldigeren Ton bekommt.

Holzhaus in Kemnitz: Cathrin Scheuring und Dr. Philipp Dreesen wohnen hier im Einklang mit der Natur – selbst die Lautsprecher ihrer Heim-Musikanlage sind aus Holz. Mit dabei ist stets „Collie“, ein Collie-Rüde. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Doch das Entscheidendste für Cathrin Scheuring: „Mir war das ökologische Bauen wichtig. Ich wollte den CO2-Abdruck, den ich hinterlasse, im Blick behalten. Dieses Haus kann man eines Tages vollständig zurückbauen.“

Alle 23 Sekunden ein Holzhaus

Ein Vorteil, den auch Zimmermann Jan Wirth aus Niepars, der das Haus errichtet hat, nennt: „Von Häusern wie diesem bleibt nichts übrig, wenn man sich entscheidet, es abzureißen – keine Dämmwolle, kein Ytong-Stein. Die Jugend will das alles nicht mehr. Ökologisch Bauen heißt auch ökologischer Rückbau.“

Jan Wirth, Innungsobermeister der Bauinnung Nordvorpommern-Stralsund. Quelle: Jörg Mattern

Gibt es denn überhaupt genug Holz in MV, um die steigende Nachfrage zu decken, wenn mehr Menschen nachhaltig bauen wollen? Wirth ist unbesorgt: „Alle 23 Sekunden wächst das Material für ein Holzhaus in Deutschland nach. Alle 90 Jahre wächst der Wald nach. Den Markt, den wir in MV haben, bekommen wir gut abgedeckt.“ Und er nennt einen weiteren Vorteil: „Holz ist ein schlechter Wärmeleiter. Deshalb braucht man 30 bis 40 Prozent weniger Energie zum Heizen.“

Kaum Heizen im Winter

Cathrin Scheuring bestätigt: „Wenn im Winter die Sonne reinscheint, dann müssen wir nicht heizen. Hinzu kommt, dass wir eine Luft-Wärme-Pumpe nutzen und die Energie dafür über einen grünen Stromanbieter beziehen.“ Wenn die Temperatur unter Minus fünf Grad fällt, wird mit dem Kaminofen nachgeholfen – auch das kein Problem im Holzhaus.

Drei Fakten zum Bauen mit Holz in MV Trend: Die Holzbauquote bei Einfamilienhäusern stieg in MV 2020 um 3,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 17,8 Prozent. Das teilt der Landesbeirat Holz mit. Allerdings: Im Durchschnitt wird in Deutschland jedes fünfte Haus aus Holz errichtet – 20,4 Prozent. In Baden-Württemberg gar 33,4 Prozent. Großabnehmer: Einer der größten Verarbeiter von Holz im Land ist ScanHaus Marlow mit einem Jahresumsatz von zuletzt 127 Millionen Euro. den führenden Herstellern von Fertighäusern in Deutschland mit 650 bis 700 gebauten Häusern im Jahr. Das Produktportfolio umfasst 70 Haustypen, die in Holzständerbauweise am Firmensitz in MV gefertigt werden und individuell nach Wünschen der Bauherren veränderbar sind. Brandgefahr: Die Landesfeuerwehr rechnet nicht mit einem Anstieg von Wohnungsbränden, nur weil mehr Holz zum Einsatz kommen könnte. Aber: In herkömmlichen Häusern breiten sich Brände selten auf andere Wohneinheiten aus, so der Verband. Der Aufwand für die Feuerwehr ein Ausbreiten zu verhindern und für die Brandwache, etwa zur Beobachtung möglicher Glutnester, ist bei Holzbauten in der Regel höher. Das hieße aber nicht, dass Holzhäuser häufiger als andere brennen.

Doch wenn die finanziellen und ökologischen Vorteile so deutlich sind, warum gibt es nicht mehr Holzbauten in MV? Professor Andreas Scheuring, Vater von Cathrin Scheuring und der Architekt des Hauses, hat eine Vermutung: „Vielleicht verbindet man Holzhäuser in MV eher mit Datschen oder Ferienhäusern.“

Preislich mit anderen Baustoffen vergleichbar

An den Kosten liege es eher nicht: „Preislich ist das Bauen mit Holz vergleichbar mit anderen Baustoffen.“ Allerdings räumt er ein: „Momentan kann man über Preise im Bau nicht sprechen. Alles ist teurer geworden – aber eben auch Beton.“ Und an fachlichem Know-how fehle es in MV ebenfalls nicht, so der Fachmann, der aktuell mehrere Projekte im Land umsetzt. „Vielleicht fehlt es angehenden Bauherren schlicht an ausreichend Informationen, um sich für dieses Material zu entscheiden.“

Christoph Meyn, Chef der Architektenkammer MV, sieht die Verantwortung dafür, nachhaltiges Bauen zu fördern, ganz klar bei der Landesregierung: „Der ressourcenschonende Einsatz von Baustoffen muss handlungsleitend sein, wenn wir die CO2-Emission begrenzen wollen.“ Denn anders als Beton oder Zement verursachten Bäume bei der Erzeugung keine CO2-Emission. Im Gegenteil. Jeder Baum binde CO2, solange er wächst. Hier umzudenken sei auch deshalb so relevant, weil von der gesamten CO2-Emission in Deutschland ganze 40 Prozent durch Bautätigkeit entsteht.

Architekt Christoph Meyn, Präsident der Architektenkammer MV. Quelle: Thomas Wilhelmi

„Wir sitzen im Wald und können ihn nicht nutzen“

Das Land selbst, als wichtiger Eigentümer von Wäldern, könnte die Bereitstellung der Ressource Holz besser steuern, so Meyn. „Es wäre eine riesige Chance, wenn man viel offensiver als jetzt die Gewinnung und regionale Weiterverarbeitung von Holz als Baustoff fördert.“ Konkret meint er: „Die Zimmerei geht ja nicht in den Wald, holt einen Baum und baut ihn ein. Was es braucht, ist eine Industrie, die ihn aufbereitet. Ein Sägewerk oder Betriebe die bestimmte Fertigteile, Wand- oder Deckenelemente, herstellen können.“

Das sei auch ein großer Schritt in Sachen wirtschaftlicher Unabhängigkeit vom Weltmarkt. Zuletzt schossen die Preise für Holz aus Russland durch die Decke, als die amerikanische und asiatische Baubranche Holz zu allen Preisen aufkaufte. „Regionalen Wirtschaftskreisläufe würden es ermöglichen, die eigenen Ressourcen, auf denen wir ja sitzen, für unseren Markt zu aktivieren. Das ist die Krux: Wir sitzen im Wald und können ihn nicht nutzen, weil es kaum Strukturen gibt, die es für uns nutzbar machen.“

Heißt unterm Strich: Damit in Zukunft mehr Familien in einem Haus nach dem Vorbild aus Kemnitz leben, müssen wohl noch einige Weichen im Land gestellt werden.

