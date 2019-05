Rostock

„Lasst euch nicht verwirren. Bei 20 Fragen hat man 30 verschiedene Meinungen“, so beginnt Jürgen Brehm seinen ausgebuchten Theorie-Kurs für Imker. In der Bienenzucht gebe es nämlich keine eindeutigen Antworten auf Probleme. Jeder müsse seinen Weg finden.

„Ich mach’ die Lehrgänge, um Jung-Imker zu fördern“, sagt Brehm, der 45 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet hat. Er versucht in seinen Kursen vor allem zu zeigen, dass Imkerei zum alltäglichen Leben gehört und Einfluss auf die gesamte Natur hat. Als Hauptbestandteil der Theorie sieht er den Lebenszyklus der Insekten für das ganze Jahr. „Wenn man den versteht, kann man seine Bienen besser unterstützen“, sagt der 59-Jährige. Der richtige Umgang könne dann am besten in der Praxis gelernt werden.

Besucher aus allen Altersklassen

Etwa 35 Teilnehmer sitzen um einen Tisch und hören ihrem Lehrer zu. Es handelt sich um einen Zusatzkurs. Dieser wurde wegen zu großen Andrangs aufgemacht und ist erneut ausgebucht. Im Rostocker Lehrgang sind alle Altersgruppen vertreten. Julius Wanke ist mit elf Jahren der Jüngste, er besucht die Schulung mit seiner Mutter Anne. Die Idee für eine Bienenzucht kam ihnen, als Julius Wanke vor Jahren mit seiner Klasse einen Imker-Grundkurs besuchte.

Danach hatte Familie Wanke zwar schon einige Bienenvölker, die jedoch nicht lange überlebten. Deshalb wollen sie den Kurs noch einmal machen. „Es ist sehr hilfreich, weil man direkt Fragen stellen kann“, sagt Julius Wanke. Den richtigen Platz für die Bienenkästen hat die Familie schon: „Bei uns hinten im Garten, wo es sonnig und windgeschützt ist“, sagt Anne Wanke.

„Ein guter Freund von mir hat schon seit Jahren Bienen, und das hat mich schon immer begeistert“, sagt Mario Keßler, ein anderer Kursteilnehmer. Er will Bienenkästen bei sich aufs Dach stellen. Der zukünftige Hobby-Imker wollte lieber gleich von Profis lernen, um Fehler zu vermeiden.

Anfänger brauchen Geld und Zeit

Das Hobby sollte nicht unterschätzt werden, so Carsten Fischer, dritter Vorsitzender des Landesverbands der Imker MV. Beginnende sollten zusätzlich zu den 170 Euro Lehrgangskosten etwa 1200 Euro einplanen. Ein Großteil des Geldes gehe für notwendige Utensilien drauf. Beim Land können aber durch Anträge etwa „60 Prozent der Netto-Kosten für Geräte wiedergeholt werden“, so Fischer. Ein absolvierter Imker-Lehrgang sei jedoch für eine solche Förderung vorausgesetzt.

„Ich brauche durchschnittlich so zwei Stunden im Monat für meine Völker. Ein Anfänger bräuchte sicherlich mehr“, vermutet Carsten Fischer. Etwa drei Stunden wöchentlich könnten realistisch sein. Trotzdem sollten gerade Beginnende nicht übertreiben, sonst könnten die Bienen auch „totgeguckt“ werden, so Fischer.

Sollte alles glatt laufen, liefern die kleinen Insekten jährlich Honig. Etwa 40 Kilo fallen pro Bienenvolk ab. „Mit diesem Hobby kann man natürlich auch etwas Geld verdienen“, sagt Fischer. Ein Teil der Einkünfte fließt jedoch wieder in die Aufrechterhaltung der Völker.

Bienenhotel selber bauen Wer die Tierchen unterstützen möchte, kann es mit einfachen Mitteln machen. Karl Weinkauf, ehemaliger Vorsitzender vom Landesverband der Imker MV, empfiehlt, ein selbst gebautes Insekten-Hotel im Garten oder auf dem Balkon aufzustellen. Dafür werden ein Stück Holz – Esche oder getrocknete Birke – und ein Bohrer – acht Millimeter breit, zwölf Zentimeter lang – gebraucht. „Wichtig ist, dass das Holz nicht splittert. Sonst verletzen sich die Wildbienen beim Rausklettern“, sagt der 79-jährige Rentner. Ist das richtige Stück gefunden, müssen nur noch „etwa einen Daumen breit auseinander“ Löcher reingebohrt werden.

Wildbienen brauchen Hilfe

„Solange es Imker gibt, ist Bienen-Sterben unwahrscheinlich“, vermutet Fischer. Es sollte jedoch zwischen Honigbienen und ihren wilden Artgenossen unterschieden werden. In Deutschland sind Wildbienen größtenteils vom Aussterben bedroht.

Grund dafür seien die speziellen Anforderungen an ihre Nistplätze und Nahrungspflanzen, so Silvia Bender, Expertin für Biodiversität beim Bund für Umwelt und Naturschutz. Die Insekten seien sehr anfällig für landschaftliche Veränderungen und nicht in der Lage, sich schnell anzupassen. „Gerade Pflanzen in der Natur sind auf die Bestäubung der wilden Bienen angewiesen“, sagt Bender.

Dimitri Paul