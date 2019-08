Hotel-Boom in MV: Wie viele Urlauber verträgt unser Land?

Tourismus - Hotel-Boom in MV: Wie viele Urlauber verträgt unser Land? Weitere Herbergen sind in diversen Orten von Boltenhagen bis Prora geplant. Minister Harry Glawe (CDU) setzt auf Wachstum, Umweltschützer und selbst Touristiker warnen vor negativen Folgen.

Voller Strand in Heringsdorf: In vielen Orten in MV werden weitere Hotels für Touristen gebaut. Naturschützer sehen das kritisch, einige Touristiker plädieren nur noch für qualitativ höherwertigen Ausbau. Quelle: Norbert Fellechner