Dass Urlaub mittlerweile im Ausland, aber nicht in MV erlaubt ist, stößt vielen Akteuren der Tourismusbranche übel auf – auch der Hotel-Verwaltungs-GmbH PKHT. In einem Eilantrag an das Verwaltungsgericht in Schwerin fordert das Unternehmen nun die sofortige Öffnung von Beherbergungsbetrieben.