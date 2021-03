Rostock

Wann der Tourismus in MV wieder starten kann, ist derzeit noch unklar. Wenn, dann sollen aber zuerst nur Einwohner aus dem eigenen Bundesland in Hotels und Ferienwohnungen übernachten dürfen. Der Tourismus soll beim kommenden Bund-Länder-Gipfel am 22. März im Fokus stehen. Dann wird auch geklärt, ob ein Geschäft zu Ostern noch möglich ist oder nicht.

Nach der Einschätzung von Tobia Woitendorf, Geschäftsführer des Tourismusverband MV, brauchen Hotels und Restaurants aber mindestens zwei Wochen, um sich auf den Neustart vorzubereiten. „Sie müssen das Personal aus der Kurzarbeit zurückholen, Waren einkaufen und die Betriebsabläufe planen.“

OZ-Leser zwiegespalten

Die OZ hat ihre Leser gefragt, ob sie gerne über Ostern in einem Hotel in MV Urlaub machen würden. Ganz einig sind sie sich allerdings nicht. Zwar würde eine knappe Mehrheit mit 53,7 Prozent aller 374 Teilnehmer bisher nicht in einem Hotel im eigenen Bundesland an Ostern übernachten, viele sehen das jedoch anders. So würden sich 43,6 Prozent freuen, wenn die Hotels über die Feiertage im April wieder öffnen dürfen.

Knapp drei Prozent hat dagegen noch keine klare Meinung zu dem Thema und stimmte in der Umfrage für „Ich weiß nicht“. Was sagen Sie dazu? Stimmen Sie hier weiterhin ab.

Von OZ