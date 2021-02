Heringsdorf/Dierhagen/Heiligendamm

Friseure dürfen bald wieder öffnen, die Inzidenzwerte sinken, Hygienekonzepte wurden längst umgesetzt: In der Hotelbranche geht es deshalb trotzdem nicht weiter. Dass es keine Verbindlichkeiten gibt, zeigt ein Blick ins Internet: Das Hotel Vier Jahreszeiten in Kühlungsborn schließt bis zum 15. Februar, im gleichen Ort macht das Hotel Upstalsboom bis zum 25. März dicht. Auf der Website des Neptun-Hotels in Warnemünde heißt es, bis zum 7. März sei geschlossen.

Selten war die Hotellerie im Land so verunsichert. Selten gab es so wenig Perspektive wie in diesen Zeiten. Das dynamische Infektionsgeschehen sowie kurzfristige Vorgaben und Auflagen machen ein Durchhalten für die Hoteldirektoren und ihre Mitarbeiter im Land zur Zerreißprobe.

„Lage ist eine Katastrophe“

Dehoga-Präsident Lars Schwarz bezeichnet die Lage als „eine Katastrophe“. Enttäuschung von der Politik, fehlende Zuversicht, Perspektivlosigkeit und Existenzangst seien nur einige Gefühle, mit denen viele Hotelliers seit Monaten leben. „Schlechter kann man es nicht machen“, wirft Schwarz den politischen Entscheidern vor. Doch es gibt auch Verständnis für die Situation.

Lisa Felicitas Wehrmann aus Heringsdorf ist gerade erst in das Unternehmen ihrer Eltern eingestiegen. Die Familie aus Usedom besitzt das Strandhotel Ostseeblick, die Boje06 und die Villa Usedom in Heringsdorf. Die Junior Managerin äußert sich im Namen des Familienunternehmens zur Situation. Auf Usedom gönne man es jedem von Herzen, der wieder öffnen dürfe.

Bauernopfer Hotellerie und Gastronomie

„Keine Branche sollte in dieser Zeit gegeneinander aufgewiegelt werden, aber es ist schwierig für uns zu begreifen, warum die Hotellerie und Gastronomie zum Bauernopfer gemacht wird“, sagt Wehrmann und fügt hinzu: „Es ist für uns nicht verständlich, warum gerade die Branchen, die extrem in Hygienekonzepte investiert haben, nicht öffnen dürfen. Warum dürfen Ferienwohnungen nicht belegt werden?“

Isolde Heinz leitet das Strandhotel Fischland in Dierhagen. Die Direktorin stelle sich weiter auf ein Durchhalten ein. „Wann wir wieder öffnen können, weiß niemand“, sagt sie. Grundsätzlich freue man sich auf die Saison, auf den Neustart, auf die ersten Gäste, die vielen Ostseeurlauber. Die Zeit überbrücke Heinz mit Renovierungsarbeiten. „Wir müssen abwarten. Was anderes können wir nicht tun.“

Verständnis für Maßnahmen von Bund und Land

Im Grand Hotel in Heiligendamm sehe man den Kraftakt hinter dieser schweren Zeit – die Kurzarbeit, die aufwendigen Hygienemaßnahmen, das Abwarten – habe aber auch Verständnis für die Maßnahmen von Bund und Land. „Die neue Mutation ist sehr ernst zu nehmen“, zeigt sich der geschäftsführende Hoteldirektor Thies Bruhn besorgt. Dennoch wolle man zuversichtlich bleiben, „lieber jetzt durchhalten und auf den Sommer setzen.“

Das Warnemünder Hotel Neptun nimmt zur aktuellen Lage keine Stellung. Und auch im beliebten Container-Hotel DockInn in Warnemünde wolle man wegen des laufenden MV Gipfels keine Aussagen tätigen. Lars Schwarz findet klare Worte: „Es ist eine absolute Katastrophe.“

Schwarz sitze seit Wochen in den Beratungsrunden, herausgekommen seien lediglich leere Versprechungen. „Es gibt kein Licht am Ende des Tunnels. Es ist ein Versagen auf ganzer Linie.“ Man habe sich eingebracht, in Hygienekonzepte investiert, einen Stufenplan vorgelegt, auch digitale Hilfsmittel installiert. Für ihn bleibe das Vorgehen „nicht nachvollziehbar.“

Von Lea-Marie Kenzler