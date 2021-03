Rostock

Die Tourismusbranche hat mit Entsetzen auf die Entscheidungen der Bund-Länder-Beratungen reagiert. „Wir sind schockiert und fassungslos“, sagte der Präsident des Dehoga-Landesverbandes, Lars Schwarz. Eine ganze Branche bleibe zwangsgeschlossen, damit andere Branchen betrieben werden könnten. „Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit". Dennoch halte die Branche an dem Öffnungsziel zu Ostern fest, auch wenn dies nur für Gäste aus MV möglich sein sollte. „Wir werden Ostern nicht aufgeben“, zeigte sich Schwarz kämpferisch.

Öffnung nur der Außengastronomie „unlogisch“

Nach den Beschlüssen der vergangenen Nacht darf die Außengastronomie ab 22. März öffnen, allerdings nur, wenn die Inzidenz unter 50 liegt. Über die Öffnung von Hotels und der Innengastronomie soll auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 22. März beraten werden. Die Osterferien in MV beginnen am 29. März. Die Vorlaufzeit für eine Öffnung werde damit immer knapper, so Schwarz. Dass zum 22. März nur die Außengastronomie öffnen solle, sei unlogisch. Gäste müssten in die Innenräume auf Toilette oder ans Kuchenbuffet. „Wenn es draußen regnet, drängen sich die Gäste unter den Schirmen.“ Eine Strategie sehe anders aus.

„Tourismus kann man nicht einfach an- und ausschalten“

„Uns rennt die Zeit weg“, reagierte Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn, auf die Beschlüsse. In der Tourismusinfo bereite man sich auf alle Szenarien vor, auch auf eine Öffnung zu Ostern. "Aber Hotels und Gastronomie benötigen Vorlaufzeit.“ Mitarbeiter müssten aus der Kurzarbeit gelöst werden, Verträge mit Saisonkräften geschlossen werden, so der Kühlungsborner Tourismuschef. „Den Tourismus kann man nicht einfach an- und ausschalten.“ Er befürchte, dass die Bundesländer kurz vor Ostern in einem Überbietungswettbewerb der Lockerungen für die Branche treten werden.

Schnelltests könnten Urlaub sicher machen

Enttäuschung auch bei den Hoteliers. „Die Ergebnisse sind absolut unbefriedigend“, sagte der Inhaber des Hotels „Baltic“ in Zinnowitz, Tim Dornbusch. „Den politischen Entscheidern muss klar sein, dass jetzt ganz viel in der Branche kaputt geht.“ Mit regelmäßigen Schnelltests bei Gästen und Personal könne die Branche sicher starten, so der Hotelier. „Wir haben hinreichend Tests, um am 22. März mit dem Tourismus beginnen zu können.“ Der Vorbuchungsstand zu Ostern sei in diesem Jahr sehr verhalten. Dies sei auch nicht verwunderlich, weil die Gäste verunsichert seien. „Die große Nachfrage kommt erst, wenn es für die Hotelbranche die Perspektive klar ist.“

Tourismusverbandschef: Branche steht am Ende der Nahrungskette“

Auch der Landestourismusverband ist von den Beratungen enttäuscht. „Es ist das schlechte Ergebnis geworden, das sich angedeutet hat: Tourismus am Ende der Nahrungskette und vollkommen im Ungefähren“, so Geschäftsführer Tobias Woitendorf.

Von Martina Rathke