Hotels und Restaurants dicht: Weshalb die Schließungen nicht gerecht sind

Rostock

Das ist ein weiterer Schlag für den Tourismus in MV: Hotels und Gaststätten bleiben im Lockdown – und da die Politik keine Perspektive für eine Öffnung entwirft, wird das wohl auch über Weihnachten und Silvester so bleiben. Eine wichtige Zeit für die Unternehmen, denn ein beträchtlicher Teil des Jahresumsatzes wird über diese Feiertage eingefahren.

Umso ärgerlicher, da eine Schließung nicht notwendig ist. Fünf Millionen Gäste kamen nach dem ersten Lockdown nach MV – ein großer Teil davon auch im Oktober, als sich vieles schon drinnen abspielte. Wenn in einem Hotel ein Corona-Fall ausbrach, dann gab es keinen registrierten Nachfolgefall – was dafür spricht, dass die Hygienemaßnahmen bestens umgesetzt wurden.

Gastgewerbe wird benachteiligt

Wenn man also nun – politisch gewollt und auch nachvollziehbar – Bereiche offen hält, in denen deutlich mehr Ansteckungen drohen (Arbeit, Schulen, ÖPNV, private Treffen), sollte man es dem Gastgewerbe auch gewähren. Die Auswirkungen aufs Infektionsgeschehen dürften kaum spürbar sein.

Und es ist sicher besser, wenn sich Menschen kontrolliert und mit Abstand Ende Dezember in Hotels und Gaststätten zum Feiern treffen, als wenn sie in Wohnungen ihrer Verwandten ausharren müssen und zum Festessen alle in der gemütlichen, aber engen Wohnstube zusammenkommen.

Von Alexander Loew