Hotelzimmer zur Hanse Sail: So stehen die Chancen für Kurzentschlossene

Rostock

Wer zur Hanse Sail 2021 einen Besuch in Rostock plant und gern in einer zentralen Unterkunft oder in Warnemünde übernachten möchte, sollte sich beeilen – die Tourismuszentrale Rostock-Warnemünde verzeichnet für das Augustwochenende bereits eine gute Buchungslage bei den Beherbergungsbetrieben.

So seien die im Buchungssystem der Tourismuszentrale gelisteten Ferienwohnungen und Ferienzimmer im Stadtzentrum für diesen Zeitraum bereits ausgebucht. „Über das Onlinebuchungsportal gibt es derzeit noch einige wenige Verfügbarkeiten im Stadtzentrum, vornehmlich im Bereich der Hotellerie“, heißt es auf OZ-Nachfrage. „Für Urlauber im Zeitraum der Hanse Sail empfiehlt sich eine langfristige Buchung oder auch die direkte Anfrage bei Beherbergern.“

Viele Individualreisende

Die steigende Nachfrage für das erste August-Wochenende bestätigt Dittmar Birkhahn, der das „Hotel am Hopfenmarkt“ in der Rostocker Innenstadt betreibt. „Man merkt, dass die Sail wieder stattfindet. Die Nachfrage gerade für diesen Zeitraum ist groß“, sagt er. Das Geschäft sei insgesamt nach der Wiedereröffnung langsamer angelaufen als in den Jahren zuvor, nun ist der Betreiber sehr zufrieden. „Wir hätten nicht gedacht, dass die Buchungslage so gut wird.“ Jedoch betont der Chef: „Wir sind noch nicht ausgebucht, es ist noch vieles möglich.“

In diesem Jahr seien es vor allem Individualreisende aus Deutschland, die Übernachtungen anfragen. „Uns fehlen natürlich die Reisegruppen aus Skandinavien“, so Birkhahn. Auch ansonsten seien die Menschen zurückhaltender als in den Jahren zuvor. „Viele rufen an und fragen, ob an dem Wochenende überhaupt was los ist und wie groß die Einschränkungen sind“, sagt der Hotelier.

Kein großes Bühnenprogramm

Großes Bühnenprogramm wird es in diesem Jahr nicht geben – mit Ausnahme des Festivals am Mau-Club und des Picknick-Konzerts von Johannes Oerding im IGA-Park. Die Veranstalter der 30. Ausgabe der maritimen Großveranstaltung wollen große Menschenansammlungen vermeiden. Das Hauptveranstaltungsgelände im Stadthafen werde umzäunt, 15 000 Besucher dürfen sich zeitgleich in dem Bereich aufhalten.

„Die Hanse Sail ist in diesem Jahr nicht der große Reisegrund“, meint Frank Martens vom Ringhotel Warnemünder Hof. So habe es in den vergangenen Jahren explizit Anfragen zur Hanse Sail gegeben. „Das ist in diesem Jahr in dieser Größenordnung nicht der Fall“, so Martens. Dennoch sei die Buchungslage gut – derzeit bei 77 Prozent für Anfang August. „Ich glaube, dass noch viele Kurzentschlossene kommen werden, ob nun zur Veranstaltung oder generell für Ostsee-Urlaub.“

Noch Kapazitäten in der Innenstadt

Auch im „Radisson blu“ in der Langen Straße gibt es noch freie Kapazitäten. General Manager Daniel Bojahr freut sich ebenfalls über eine allgemein gute Nachfrage im Sommer. Ähnlich sieht das Alexander Kluge, Manager vom „penta Hotel“ in der Rostocker Innenstadt. „Viele freuen sich auf einen ruhigen und sicheren Ostsee-Urlaub.“ In der Veranstaltungswoche gebe es unter der Woche noch Kapazitäten, am Wochenende werde es hingegen eng.

Wer am ersten Augustwochenende nah am Veranstaltungsort nächtigen möchte, müsse sich, so Katrin Hackbarth, Sprecherin des Landestourismusverbands, darauf einstellen, mehr bezahlen zu müssen. Die hohe Nachfrage nach Hotelzimmern für die erste Augustwoche könne man auf das außergewöhnliche maritime Fest zurückführen. „Aber wir befinden uns eben auch in einer Phase, in der das Reisen wieder möglich ist und fast alle Bundesländer Sommerferien haben“, betont Hackbarth. MV gehöre zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen und sei besonders im Sommer sehr nachgefragt.

Aufholen der Verluste nicht möglich

So seien generell alle Regionen und Segmente bis mindestens Mitte August stark ausgelastet, wie Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf sagt. „Hotels, Pensionen und Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern sind in den nächsten Wochen gut gebucht.“ Dennoch sei ein Aufholen der Verluste aus dem Frühjahr sowie aus dem vergangenen Jahr nicht möglich, erklärte Woitendorf. So sei etwa der Juni dieses Jahr trotz Lockerungen im Tourismus verhalten gestartet. „Wir müssen schon damit rechnen, dass der Rückgang der Übernachtungszahlen im Vergleich zu Zeiten vor Corona dieses Jahr noch größer sein wird als 2020.“

Von Katharina Ahlers