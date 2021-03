Nach dem Gipfel in Schwerin - Hotline, Termine, Priorität: Was sich beim Impfen in MV jetzt ändert

Die Hotline überlastet, dazu kaum Termine, weil es an Impfstoff mangelt: Beim Impfgipfel des Landes MV gab es am Sonnabend eine Menge zu besprechen. Das Treffen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit Vertretern von Kommunen und Ärzteverbänden dauerte knapp sieben Stunden. Hier die Ergebnisse im Überblick.