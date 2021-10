Rostock

Schon Friedrich der Große hatte testamentarisch verfügt, neben seinen Hunden, ausnahmslos die Rasse italienische Windspiele, begraben zu werden. Was damals schon funktionierte, steht aktuell in der klerikalen Diskussion in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Debatte um die Beerdigung von Mensch und Tier in einem Grab wirft Fragen auf. Welchen Stellenwert haben Tiere für die Menschen über den Tod hinaus? Und welche Möglichkeiten der würdigen Bestattung gibt es?

Charmante Lösung: Tierasche als Grabbeigabe deklarieren

Im Gegensatz zu anderen Gemeinden in Deutschland gibt es in Mecklenburg-Vorpommern bisher keine Möglichkeit, eine gemeinsame Grabstätte mit seinem geliebten Haustier zu beziehen. „So lange es keine Regeln gibt, die was anderes sagen, ist es nicht verboten“, sagt Alexander Helbach von der Verbraucherinitiative Bestattungskultur Aeternitas e.V.

Doch getan hat es offiziell noch keiner. Was allerdings möglich ist und einige praktizieren: „Meistens wird es gemacht, indem man die Tierasche als Grabbeigabe deklariert. Viele machen das, ihr Tier in der Urne aufbewahren und dann mit beerdigen.“

„Und Struppi liegt auch hier“

Aber wie wird das Tier verewigt, wenn sich seine Asche mit in der Grabstätte befindet. „Grundsätzlich darf man auch auf den Stein schreiben: ‚Und Struppi liegt auch hier‘“, sagt Helmich. Auch in den Bundesländern, in denen die Beisetzung von Mensch und Tier in einem Grab möglich ist, gibt es Begrenzungen.

„‚Unser Hafen‘ mit zwei Standorten in Braubach bei Koblenz und in Essen waren die ersten Friedhöfe, die das in Eigenregie umgesetzt haben. Auf manchen Friedhöfen gibt es ein gesondertes Feld dafür. In NRW gibt es das sehr häufig. Hamburg ist bisher das einzige Bundesland, in dem die Bestattung von Mensch und Tier explizit im Bestattungsgesetz geregelt wurde.“

Es gibt einen Trend in der Tierbestattung

Wer sein geliebtes Haustier verliert und ihm eine würdige Beisetzung angedeihen lassen möchte, kann dies auf einem Tierfriedhof tun. „Es ist ein Trend in der Tierbestattung zu sehen. Vor allem ältere Leute sind einsamer und das Tier spielt eine größere Rolle. Die Tierfriedhöfe sind oft besser gepflegt als die von Menschen“, weiß Alexander Helbach.

Wer auch nach dem Tod hinaus sein Tier besuchen möchte, kann es auf dem Tierfriedhof bestatten. Quelle: Martin Börner

Solch ein Friedhof für Tiere findet sich auch in Rostock-Toitenwinkel. Die meisten der Gräber sind mit einem Holzkreuz oder einem Feldstein mit Pfote bestückt, der an den felligen oder gefiederten Freund erinnert.

Einziger Friedhof in MV für Tiere in Rostock

„Bei der Eröffnung damals hat sich die Kirche beschwert, dass hier Kreuze aufgestellt werden. Jetzt wird das aber akzeptiert“, berichtet Heike Krahn (76), Vorstandsvorsitzende des Vereins Tierwelt Rostock e.V., der bereits seit über 29 Jahren existiert.

Harry Krahn, ihr Ehemann und mittlerweile Ehrenmitglied des Vereins erinnert sich: „Ich war damals arbeitslos und wollte was machen. Da haben wir einen Bericht im Fernsehen über einen Tierfriedhof in Berlin gesehen und gedacht, das brauchen wir in Rostock auch.“

An die 600 Tiere liegen in Toitenwinkel unter der Erde

Inzwischen liegen auf dem Friedhof – der Einzige seiner Art in Mecklenburg-Vorpommern – an die 600 Tiere. Die meisten von ihnen mittels klassischer Erdbestattung in einem Leinentuch oder Sarg. „Wir wollen die Möglichkeit für einen würdevollen Abschied bieten“, sagt Harry Krahn. Die Gebühren für eine Bestattung auf dem Tierfriedhof liegen für eine Dauer von fünf Jahren zwischen 100 und 480 Euro. Verlängerungen sind danach noch möglich.

„Gerade erst wurde hier eine Katze bestattet, es war sehr ergreifend“, erzählt Harry Krahn (78) und seine Frau fügt hinzu: „2021 war ein Katzensommer, in diesem Sommer haben wir besonders viele Katzen beerdigt.“ Neben Katzen liegen auf dem Friedhof auch Hunde, Schlangen, Kaninchen und Kanarienvögel.“

Eine Urne für zu Hause

Wer keinen Garten für eine private Haustierbeerdigung hat und sein Tier auch nach dem Tod zu Hause haben möchte, kann sich an spezielle Tierbestatter wenden. Die Kosten liegen in der Regel zwischen 75 und 375 Euro, je nach Gewicht des Tieres.

Alternative Erinnerungen für die Ewigkeit Wer sein geliebtes Haustier verliert, möchte oft ein beständiges Andenken daran haben. Neben der Bestattung auf einem Tierfriedhof oder der Kremierung und Aufbewahrung in einer Urne oder Schmuckdose gibt es noch andere Möglichkeiten, sich an sein Tier zu erinnern. In eigens angefertigten Trauer-Schmuckstücken finden Asche, Haare oder kleine Zähne einen Platz. Die Kosten dafür belaufen sich auf um die 100 Euro. Erinnerungskristalle aus Asche oder mit Fell des Tieres, mit Foto oder Brief kosten ab ca. 800 Euro. Auch in echten Diamanten lassen sich Erinnerungen verewigen und zwar ab ca. 1450 Euro. In Schmuckstücken oder Edelsteinen verewigt, steht außerdem der Vereinigung von Mensch und Tier nichts mehr im Wege. Im Internet unter www.fellwolke.de kann man kostenlos und virtuell Trauer- und Gedenkanzeigen für sein Tier aufgeben.

Da Mecklenburg-Vorpommern kein eigenes Tierkrematorium besitzt, werden die tierischen Leichname zu einem Krematorium verschickt und kommen auf Wunsch in einer Urne oder Schmuckschatulle zu ihrem Besitzer zurück. Tierbestatter und der Verein des Tierfriedhofs arbeiten unabhängig voneinander.

Von Anja von Semenow