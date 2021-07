Boock/Wittenburg

Es ist bereits der dritte Einbruch innerhalb von zwei Jahren: Unbekannte sind am Mittwoch in einen Solarpark in Boock bei Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) eingebrochen und haben 23 sogenannte Wechselrichter gestohlen, die zur Stromumwandlung dienen. 58 000 Euro Schaden haben die Diebe laut der Polizei verursacht. Schon im Mai und im vergangenen Jahr gab es ähnliche Vorfälle. Mit einem weiteren Einbruch im Jahr 2016 summiert sich der Schaden allein in diesem Park auf rund 350 000 Euro.

Und nicht nur dieser Solarpark ist Opfer von Kriminellen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes MV waren 2020 mehr als 20 solcher Diebstähle aus Solaranlagen mit einem Schaden von mehr als 660 000 Euro registriert worden. Es war der bisher höchste Schaden seit Jahren.

Experte: „Diebe haben in Solarparks viel zu oft leichtes Spiel“

Nach Sicherheitsexperte Michael Rutschick ist das nicht verwunderlich. „Diebe haben in Solarparks viel zu oft leichtes Spiel“, sagt der Chef der Firma Alarm.Team Sicherheitstechnik in Wittenburg. Er hat sich unter anderem auf die Sicherung von Photovoltaikanlagen spezialisiert und kennt die Probleme.

„Vielen Betreibern ist die Kameratechnik zu teuer“, erklärt Rutschick. „Wenn die Versicherung eine solche nicht als Mindestsicherung verlangt, wird darauf eher verzichtet.“ Deshalb würde es oftmals nur einen Zaun rund um die Anlagen geben, die aber von den Kriminellen einfach mit einem Bolzenschneider zu öffnen seien, so der Experte weiter.

„Das ist dann leicht verdientes Geld“, resümiert der Sicherheitstechniker. Denn: „Solarparks stehen oft weitab vom Schuss – am Stadtrand oder nah am Wald – da bekommt niemand mit, wenn dort ein Transporter parkt und Diebe stundenlang die teuren Wechselrichter abmontieren“.

Sicherung der Solarparks kostet vergleichsweise wenig

Warum die Solarparkbetreiber die hohen Diebstahlschäden eher in Kauf nehmen, als gleich in richtige Sicherheitstechnik zu investieren, kann sich Michael Rutschick nicht erklären. Die Kameras seien heutzutage so modern, dass einerseits alle Bereiche abgedeckt werden können, die Kriminelle bei ihren Diebstählen nutzen müssen und es andererseits nicht zu Fehlalarmen kommt, wenn Vögel, Rehe oder Wildschweine auf dem Gelände unterwegs sind. „Im Schnitt kosten Kameras und Zaun nicht mal ein Prozent der Gesamtsumme eines solchen Projektes“, überschlägt er.

Von Ann-Christin Schneider