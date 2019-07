Rostock

Der Sommer kehrt mit Schwung an die Ostseeküste zurück: In MV soll es ab Mittwoch vielerorts 33 Grad, im Landkreis Ludwigslust-Parchim sogar 36 Grad heiß werden. Nur an der vorpommerschen Ostseeküste bleibt es geringfügig milder.

„Das ist eine extreme Hitzebelastung“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung zum Hoch Yvonne. „Eine Abkühlung ist erst für den Samstag in Aussicht. Allerdings nur für den Westen. Die Hitze rutscht dann weiter in den Osten und bleibt dort scheinbar hängen.“

Weiterlesen:

So bewahren Sie einen kühlen Kopf

Extreme UV-Strahlung: Wieso sie so gefährlich ist

Das sind die Hundstage

In unseren Breiten wird es zwischen dem 23. Juli bis 23. August meist besonders heiß – es ist Hochsommer. Traditionell wird dieser Zeitraum als Hundstage bezeichnet. Namensgebend dafür ist das Sternbild Großer Hund, das zu dieser Zeit über der Nordhalbkugel sichtbar ist. Der Hauptstern des Sternbildes ist der Sirius, auch Hundsstern genannt. Er geht gleichzeitig mit der Sonne am Horizont auf.

Der Begriff Hundstage wird bereits seit dem Römischen Reich verwendet. Aus seiner lateinischen Form, dies caniculares, entstand auch das russische Wort für Ferien, Kanikuly.

Waldwege statt Asphalt und Kühlmatten für Hunde

Silke Greier vom Tierschutzverein Altentreptow empfiehlt Hundebesitzern, den Asphalt auf der Straße möglichst zu meiden und beim Spaziergang auf Grünlandschaften oder den Wald auszuweichen. Alternativ könne der Tierbesitzer mit seinem Vierbeiner einen Ausflug an einen See oder an den Hundestrand unternehmen. „Den Spaziergang sollte man außerdem nicht zu stark ausarten lassen“, so Greier weiter. Wer die heißen Straßen oder Gehwege nicht vermeiden kann, der könne auf Schutz achten. „Es gibt Schuhe oder Socken für die Pfoten.“

Greier warnt: „Generell sollte man seine Tiere nicht im geschlossenen Auto lassen, selbst wenn es nur für einen Moment ist.“ Innerhalb kürzester Zeit könne sich das Auto so stark erhitzen, dass für das Tier Lebensgefahr bestehe. Für zu Hause empfiehlt sie Kühlmatten und genügend Wasserstellen, um für Abkühlung zu sorgen.

Keine Ventilatoren für Hamster

Die Tierschutzorganisation Peta weist zudem darauf hin, Vierbeiner nicht zu lange in der prallen Sonne zu lassen, da Hunde ebenfalls einen Sonnenbrand bekommen können. So sollte man möglichst während der kühlen Morgen- und Abendstunden spazieren gehen. Außerdem könne man zudem andere Maßnahmen ergreifen: Das Fell der Hunde könne gekürzt, dem Vierbeiner ein nasses T-Shirt angezogen werden. „Bei Katzen könnte man auf diesem Weg ebenfalls für Hilfe sorgen – das Fell anfeuchten oder den Tieren andere kühle Rückzugsmöglichkeiten schaffen“, heißt es von Peta weiter.

Wer denkt, dass Ventilatoren eine gute Alternative für seine Haustiere seien, der täuscht sich. Kleintiere, wie Hamster und Meerschweinchen, könnten sich erkälten. Dennoch solle man den Käfig nicht in der prallen Sonne stehen lassen. Peta warnt: „Bei der Autofahrt nicht mit offenem Fenster fahren, wenn ein Hund mit im Auto sitzt. Der Vierbeiner könnte eine Augenentzündung kommen.“

Sonnenbrandgefahr nach der Schur

Nicht nur Haus-, sondern auch Nutztieren macht das Wetter zu schaffen: Laut des Schaf- und Ziegenzuchtverbandes MV leiden Schafe im Sommer vor allem durch die wetterbedingte Futterknappheit. Die Schafe kümmerten sich größtenteils selbst um ihren Hitzeschutz, indem sie dicht beisammen stünden. Dies erzeuge eine kältere Luftschicht unter den Tieren. Die Schafe stecken ihre Köpfe untereinander, um kühl zu bleiben. Scheren könne das Überhitzen von Schafen vermeiden, aber es mache sie auch anfälliger für Sonnenbrand.

Laut Sabine Noß vom Pferdezüchterverband MV leiden Pferde nicht so sehr unter starker Hitze wie zum Beispiel Rinder. Besitzer sollten dennoch aktiv für die Abkühlung der Tiere sorgen, etwa durch feuchte Lappen und Unterstände.

Kuhduschen helfen Rindern

Milchkühe seien hingegen weitaus empfindlicher. Olaf Tober von der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MV (LFA) empfiehlt bereits ab zehn Grad Celsius eine Unterstützung der Wärmeregulation der Rinder durch technische Mittel, da sie ihre Magentemperatur nicht regulieren können. Dies führe zu einer Abnahme der Futteraufnahme und Milchproduktion.

Christiane Hansen von der LFA rät: „Ställe von Milchrindern sollten quer zur Hauptwindrichtung ausgelegt sein, um die Luftzirkulation zu unterstützen.“ Wärmeleitende Liegeflächen seien ebenfalls essenziell. Und auch Kuhduschen – spezielle Sprinkleranlagen – erlangen zunehmend Popularität.

Tropische Nächte und kühles Nass

Und nicht nur für Tiere kann die Hitze Unbehagen bedeuten: Die kommenden Nächte sollen laut Experten ungewöhnlich warm werden: „Die Werte sinken kaum unter 20 Grad. Wir sprechen von tropischen Nächten. Dann kann man kaum noch erholsam schlafen.“ Regnen wird es vorerst nicht und wenn nur in sehr geringen Mengen. Allerdings: „Ab Samstag kann es lokal Gewitter mit Unwetterpotenzial geben“, warnt Meteorologe Jung, „für Hobbygärtner und Landwirte heißt das: Bewässern nonstop.“

Weiterlesen: Tipps für Balkon und Garten: So gießen Sie Ihre Pflanzen richtig

Anders als die Luft, bleibt die Wassertemperatur übrigens moderat. Aktuell sind die Seen in MV etwa 21 Grad warm. Die Ostsee hat von Boltenhagen bis Zingst eine Temperatur von 19 Grad Celsius, auf Usedom sind es 20 Grad. Beim erfrischenden Sprung ins kühle Nass ist jedoch Vorsicht geboten: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft rät, nach einem Sonnenbad nur langsam ins Wasser zu gehen oder sich vorher abzuduschen. Denn springe man überhitzt ins Wasser, sei das schlecht für den Kreislauf.

Lesen Sie auch:

Wegen Herbstwetter: Im Juli blieben Hotel-Betten und Strände leer

Rasen nach der Hitze pflegen

js