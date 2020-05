IG-Metall-Chef: „Kurzarbeit bei den Werften dürfte uns 24 Monate beschäftigen“

Rostock

Verzögerungen im Bauprogramm, Corona-Krise, Kurzarbeit, offene Rechnungen – die Lage der MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund ist ernst.

Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, fordert im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG, nicht sofort alles auf den Werften infrage zu stellen. Allerdings sei mehr Mitbestimmung des Staates beim Kreuzfahrt-Bauriesen nötig.

OZ: Herr Friedrich, wie bewerten Sie die aktuelle Lage bei den MV Werften?

Daniel Friedrich: Wir haben eine bedrohliche Situation, die ist maßgeblich durch den Zusammenbruch der Kreuzfahrtindustrie verursacht. Die Reeder weltweit verdienen kein Geld mehr, sondern sie müssen für die fast 400 Schiffe auf dem Markt viel Geld ausgeben. Wir werden erst wieder eine Beruhigung haben, wenn die Kreuzfahrten wieder weltweit funktionieren. Bei Genting Hongkong, dem Mutterkonzern der MV Werften, ist wichtig, dass die gesamten Freizeitaktivitäten in Asien wieder möglich werden. Dann kommt auch wieder Geld bei den Gesellschaftern rein – und den MV Werften.

Für MV findet das alles zum ungünstigsten Zeitpunkt statt. Hier werden jetzt Passagierschiffe der Extraklasse gebaut. Ja, man wollte schneller sein und liegt im Plan zurück – das ist aber bei einer solchen Umstellung normal. Nun kommt die Corona-Krise dazu. Wir haben also eine schwere Krise der Kreuzfahrtindustrie, die uns auf den Werften im Moment blockiert. Grundsätzlich aber auch eine Perspektive, weil dieser Markt weltweit weiter wachsen wird.

Die MV Werften sind im Land ein Hoffnungsträger gewesen, nun in schwerer See. Was macht Ihnen Sorge? Es geht um viele Arbeitsplätze.

Die Sorge ist, dass jetzt zu schnell die Grundsatzfrage gestellt wird: Wollen wir Werften oder wollen wir sie nicht? Für das industrielle Rückgrat in MV sind die Werften unverzichtbar. Wir haben mit Genting zum ersten Mal einen Investor, der all seine Zusagen eingehalten, Beschäftigte ohne Verzicht übernommen hat. Das haben wir auch schon anders erlebt. Bisher hat Genting seine Investitionszusagen von bis zu 300 Millionen eingehalten.

Trotzdem gibt es diese kritische Situation. Es geht um 3000 Beschäftigte und viele weitere in Zulieferbetrieben. Ich würde behaupten: Ohne Corona hätte es auch auf den Werften Turbulenzen geben müssen, aber nicht in diesem Maße. Es geht schließlich um Prototypen. Wir dürfen die Werften nicht mit denen der letzten 30 Jahre vergleichen. Wenn diese Durststrecke vorbei ist, gibt es auch für die Werftindustrie in MV gute Zukunftsperspektiven.

Die schwache Kommunikation der MV Werften hat zur Verunsicherung beigetragen. Zulieferer erhielten per Rundschreiben die Information, dass Rechnungen nicht bezahlt werden. Wie nehmen Sie das wahr?

Ich glaube schon, dass da Steigerungsbedarf ist. In solchen Situationen kann ich nur dazu raten, offen und konstruktiv zu kommunizieren. An Zulieferer und Öffentlichkeit. Man kann sich nicht auf der einen Seite jeden Schritt positiv begleiten lassen, aber wenn die Zeiten schwerer sind, dazu nichts sagen. Daher erwarten wir, dass konstruktiv kommuniziert wird. Das Gleiche gilt für die Belegschaft. Information schafft Vertrauen.

Die Werften haben bis Ende Juni Kurzarbeit angekündigt. Wissen Sie als Gewerkschaft, wie es da weitergehen soll?

Es ist nötig, dass endlich Klarheit ins Bauprogramm reinkommt. Da Schiffe derzeit nicht benötigt werden, muss das Auftragsbuch in die Länge gezogen werden. Das wird für alle Beteiligten Veränderungen bringen, nicht nur in MV. Dieselbe Diskussion haben wir auch beim anderen Kreuzfahrtbetrieb, der Meyer Werft.

Kurzarbeit dürfte uns in den nächsten 24 Monaten oder sogar mehr beschäftigen. Ob am Stück oder wiederkehrend, ist unklar. Da muss auch der Gesetzgeber noch nachlegen.

Stichwort Arbeitsplätze. Es gibt viele Gerüchte zu den MV Werften: keine Leiharbeit, auslaufende Verträge, gar Kündigungen. Was wissen Sie?

Wir haben noch keine Kündigungen oder Ähnliches. Im Einzelfall mag ich das nicht ausschließen, bei individuellen Gründen. Es gibt derzeit keine Anzeichen, dass wir über Kahlschlag oder Sonstiges reden müssen. Aber es macht uns Sorge, wie es hier weitergeht. Noch zum Thema Information: Wir haben leider keine Mitbestimmung auf Gesellschafterebene. Es gibt keinen Aufsichtsrat, in dem Anteilseigner und Arbeitnehmervertreter involviert sind. Dort könnte man mehr Wissen über die tatsächliche wirtschaftliche Lage erlangen.

Was muss sich hier ändern, etwa, wenn der Staat den MV Werften mit weiteren Millionen unter die Arme greift?

Da ist dann das Thema deutsche Mitbestimmung wichtig. Das muss die Politik aktiv beantworten.

Sollte ein Konstrukt mit mehr Kontrolle des Staates und Mitbestimmung Bedingung für weitere Hilfen sein? Im Moment sind die MV Werften ja wie eine Blackbox.

Ja. Ich finde schon: Wenn der Staat mehr Geld zur Verfügung stellt, dann sollte auch eine deutsche Mitbestimmung gelten, womit mehr Vertrauen und Transparenz geschaffen wird.

In welcher Weise?

Im Moment sind das alles einzelne GmbHs ohne deutsche Muttergesellschaft. Es sollte eine deutsche Holding der MV Werften geben, in der alle Themen zusammenlaufen. In der dann Transparenz hergestellt wird über die tatsächliche finanzielle Lage. Wenn ein großer finanzieller Betrag zur Verfügung gestellt wird, kann man auch erwarten, dass ein Stück weit auch mehr gelüftet wird, was tatsächlich im Konzern los ist. Politik wäre gut beraten, das an solchen Stellen einzufordern.

Sie befürworten eine Staatshilfe von 600 Millionen Euro für dieses Jahr?

Es wird nicht ohne gehen. Weil im Moment nicht genügend Liquidität über die Gesellschafter hergestellt werden kann. Wenn wir die Werften nicht ausbluten lassen wollen – und damit auch die ganze Zulieferindustrie –, dann brauchen wir jetzt Hilfen. Der Markt ist zusammengebrochen und er wird sich nicht schnell morgen wieder regenerieren.

Wie muss man Zulieferer noch unterstützen?

Jetzt über direkte Liquiditätshilfen. Wenn bei den MV Werften Klarheit herrscht, hilft das dann auch den Zulieferern.

IG Metall Küste vertreten in fünf Bundesländern Die IG Metall Küste vertritt nach eigenen Angaben 183700 Mitglieder (Stand: Ende 2019) in fünf Bundesländern. Konkret: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen und dem nordwestlichen Niedersachsen. Die Gewerkschafter setzen sich ein für die Interessen von Beschäftigten in den Bereichen Metall- und Elektroindustrie, Handwerk, Textil und Bekleidung sowie Holz und Kunststoff.

Von Frank Pubantz