IG Metall fordert Perspektiven für MV-Werften

Schwerin

Die IG Metall will einen Kahlschlag bei den MV-Werften verhindern. Bezirksleiter Daniel Friedrich forderte verbindliche Zusagen für weitere Aufträge und andere Projekte für die Offshore-Windindustrie oder die Marine. Falls es zum geplanten Personalabbau kommen sollte, verlangte er „angemessene Bedingungen“ wie Transfergesellschaften und Abfindungen. Die Geschäftsführung der MV-Werften hatte am Dienstag Verhandlungen über Personalabbau mit Betriebsräten und Gewerkschaft angekündigt. Am Freitag will die IG Metall in einer Pressekonferenz über den Stand der Gespräche und über weitere Aktionen informieren.

Von RND/dpa