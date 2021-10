Rostock

Wer in der Nähe des Rostocker IGA-Parks wohnt, weiß, worauf er sich einstellen muss. Weil dort regelmäßig große Konzerte stattfinden, wird es manchmal eben auch laut. Immer wieder schwappen dort bei abendlichen Events Gitarrensounds und Bässe bis ins Wohnzimmer, berichten Anwohner aus Lichtenhagen, Groß Klein und Schmarl.

Besonders schlimm soll es neulich aber nicht etwa bei einem Auftritt von Roland Kaiser, Johannes Oerding und Co. gewesen sein, sondern bei einem Firmenevent. Nach dem Jahresempfang der Ostseesparkasse Rostock (Ospa) gingen zahlreiche Beschwerden wegen Lärm bei der Stadt ein. Das berichtete Ortsamtsleiterin Franke Teubel auf der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats Schmarl.

Mehr als 500 Gäste hatte die Ospa am Abend des 26. August eingeladen. Geschäftspartner, Kunden, Förderer und Geförderte. Der Jahresempfang der Sparkasse gilt als eine der größten Netzwerkveranstaltungen in der Hansestadt. Normalerweise wird er traditionell in der Kunsthalle ausgerichtet. Weil die derzeit saniert wird, wichen die Bänker für ihre Party auf den IGA-Park aus.

Gebündelte Beschwerde wegen Lärm eingereicht

Und die war offenbar wirklich laut. Der Stadt liege eine „gebündelte Beschwerde des Ortsbeirats zum Ereignis vor“, bestätigte Rathaussprecherin Kerstin Kanaa. Der Vorfall werde durch die zuständige Behörde aufgeklärt. Sie betonte allerdings, dass in diesem Falle nicht die IGA 2003 GmbH Verursacher des Lärms gewesen sei, sondern „ein Mieter der Fläche“. In diesem Fall also die Ospa. Der Sparkasse seien die Beschwerden bekannt, so Unternehmenssprecher Ronny Susa am Montag. Allerdings wisse er noch um keine Konsequenzen.

Dass ein Event solcher Größe nicht bei Zimmerlautstärke vonstatten geht, liegt in der Natur der Sache. Es wird gefeiert, Gespräche kumulieren – auch Andreas Pasternack und seine Band spielten Livemusik auf der Bühne. Übermäßig laut soll es laut Aussagen mehrerer Gäste dennoch nicht gewesen sein.

Durchschnittswert muss unter 100 Dezibel liegen

Generell, so Stadtsprecherin Kanaa, gebe es bei Veranstaltungen im IGA-Park quasi keine Probleme. Diese fänden unter Auflagen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) statt. „In der Anordnung wird die Veranstaltungszeit und Lautstärke der Beschallungsanlage beschränkt, sodass unzulässige Geräuschimmissionen ausgeschlossen sind.“ Das heißt beispielsweise, dass der Durchschnittswert bei einem Konzert 99 Dezibel nicht überschreiten darf. Das regelt die DIN 15905-5. Die absolute Spitze liegt demnach bei 135 Dezibel. Lauter darf es nicht werden, denn die Schmerzgrenze des Menschen ist laut Hörex Hörakustik bereits bei 120 Dezibel erreicht.

So werden bei Konzerten – ob in der Stadthalle oder im IGA-Park – regelmäßig Kontrollen veranschlagt. „Für alle relevanten Veranstaltungen werden Schallpegelmessungen durchgeführt, die gewährleisten, dass die vorgegebenen Werte eingehalten werden“, heißt es aus dem Rathaus. Zudem arbeite ein externes Ingenieurbüro derzeit an einem Schallschutzgutachten, das ermöglichen soll, sich noch gezielter und vorausschauender innerhalb der vorgegebenen Werte zu bewegen. Denn überschreitet ein Konzertveranstalter die vorgegebenen Werte so immens, dass Besucher Hörschäden davontragen, kann er zur Zahlung von Schmerzensgeld verurteilt werden.

Welche Konsequenzen der Ospa wegen der Beschwerden zu ihrem Jahresempfang drohen, ist bisher offen. Große Sorgen machen muss sich die Sparkasse allerdings nicht. In einem ähnlichen Fall urteilte der Bundesgerichtshof nämlich, dass Anwohner Lärmbelästigungen durch Veranstaltungen hinnehmen müssen, wenn diese nur einmal jährlich stattfinden. Das gelte auch nach 22 Uhr, wenn wenigstens vor Mitternacht Ruhe ist.

