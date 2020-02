IHK-Chef im OZ-Interview: „Löhne in MV sind unterschätzt“

Rostock

Die Gehälter im Nordosten seien viel besser als ihr Ruf, sagt IHK-Chef Klaus-Jürgen Strupp. Im OZ-Interview spricht er über Digitalisierung, Brexit und drei große Wünsche.

Sie sind seit Jahren Unternehmer, sind Miteigentümer und Geschäftsführer im Audi-Zentrum Rostock. Wenn Sie 30 Jahre zurückblicken: Womit würden Sie sich heute selbstständig machen?

Ich würde mich genau wieder in diesem Bereich selbstständig machen, in dem ich heute arbeite. Ich liebe Autos, ich liebe mobil sein. Nicht nur mit dem Auto. Sehr gerne auch mit dem Fahrrad oder der Bahn, soweit es passt. Es ist spannend, wie sich Mobilität gerade verändert. Die Geschichte des Automobils begann einmal mit 2-PS-Autos. Heute reden wir über Elektroautos mit über 800 PS. Ich finde es grandios, zu sehen, was technisch möglich ist.

Neben Ihrem Hauptberuf bekleiden sie jetzt das Ehrenamt in dieser großen IHK zu Rostock. Wie viel Zeit kostet Sie es, IHK-Präsident zu sein?

Ich mache es sehr gerne und es ist mir eine Ehre. Aber zeitaufwendig ist es. Im Moment sind es gut zwei Tage in der Woche Engagement in der Kammer. Das Ziel war mal ein halber Tag. Daran arbeite ich noch. (lacht)

Sie folgen Claus Ruhe Madsen, der zum Rostocker Oberbürgermeister gewählt wurde. Er trat seinerzeit mit großen Zielen, was Modernisierung der Kammer und Digitalisierung der Wirtschaft betrifft, sein Amt an. Setzen Sie diesen Kurs fort oder gibt es neue Schwerpunkte?

Claus Ruhe Madsen hat ein paar Schwerpunktthemen für die IHK-Arbeit angestoßen, die noch nicht fertig sind. Die haben wir noch nicht abgearbeitet. Beim Thema Digitalisierung stehen wir erst am Anfang. Wir haben noch viele Baustellen vor uns. Wir brauchen überall gutes Mobilnetz, weil es die Grundlage für das mobile Internet 5G ist. Wenn es das an jeder Milchkanne gibt – das war mal der Wunsch und die Aussage der Landesregierung –, ist dort auch autonomes Fahren möglich.

Zur Person Seit dem 2. September 2019 ist Klaus-Jürgen Strupp Präsident der Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Rostock. Die Wahlperiode endet im März 2022. Der am 20. August 1961 geborene Klaus-Jürgen Strupp ist geschäftsführender Gesellschafter der Hansa Automobile Rostock GmbH in Rostock. Seit 2017 ist der Diplom-Ingenieur Mitglied der Vollversammlung der IHK zu Rostock, er ist Vorsitzender des regionalen IHK Verkehrsausschusses der Region Rostock, Mitglied im Industrie-, Energie- und Umweltausschuss sowie im Verkehrsausschuss der IHK. Der Rostocker ist Ingenieur für Fertigungsprozessgestaltung, begeisterter Sport-Fan und auch als Moderator und Stadionsprecher bekannt.

Aber heute klagen noch viele Unternehmer selbst in Rostock oder in Gewerbegebieten am Stadtrand, dass sie noch nicht einmal Glasfaserkabel haben …

Aber hier verspricht die Landesregierung Abhilfe. Sie will den Glasfaser-Ausbau vorantreiben. Wenn diese Voraussetzungen nicht da sind, bekommen wir Probleme bei der Neuansiedlung von Firmen und auch beim Gewinnen von Mitarbeitern. Denn alle fragen sofort nach der Netzanbindung und wie leistungsfähig diese ist.

Wie robust schätzen Sie die Wirtschaft in MV ein. Ist sie krisenfest?

Wir sind robust aufgestellt. Wir können heute noch nicht sehen, ob sich der Brexit negativ auswirkt. Vielleicht gibt es auch Chancen. Wir werden weiterhin moderne Unternehmen in der Region ansiedeln und uns dem Thema Fachkräftegewinnung stellen. Wir wollen gute Leute ausbilden und sie dann auch hierhalten. Egal ob Stralsund, Rostock oder Schwerin. Wir haben überall Ansiedlungen, aber wir suchen auch überall Leute.

Muss die Wirtschaft im Land ihre Fachkräfte besser bezahlen?

Zu den Löhnen möchte ich als Unternehmer sagen: Wir sind da unterschätzt. Wenn wir nicht gut bezahlen würden, würden wir keine Leute finden, weil der Markt so eng ist. Wir müssen attraktive Angebote machen. Oft sind die Rahmenbedingungen viel wichtiger. Sind wir familienfreundlich? Sind wir attraktiv für die gesamte Familie? Wir haben viele Vorteile. Wir leben in einem Bundesland, in dem es nicht nur toll ist, Urlaub zu machen. Es ist auch sehr lebenswert. Daher ist uns auch die Regiopole sehr wichtig. Wir müssen nur darauf achten, dass der ländliche Raum nicht abgehängt wird.

Darüber wird viel geredet. Aber wie soll das gehen?

Das ist eines meiner Schwerpunktthemen. Das Azubi-Ticket wird kommen. Und das ist auch gut. Wir zahlen den Azubis die Tickets für Bus und Bahn. Wir müssen da aber noch weitergehen. Denn in vielen Gemeinden gibt es gar keinen oder einen nur schlechten Nahverkehr. Wenn wir den ländlichen Raum nicht entvölkern wollen, müssen wir Auszubildenden, die auf dem Land leben, durch ein Mobilitätsticket ermöglichen, dass sie beispielsweise mit ihrem Auto bis an den Stadtrand fahren, um dann mit Bus oder Bahn zum Ausbildungsbetrieb oder zur Berufsschule fahren zu können.

IHK vertritt 36 000 Unternehmen Branchenübergreifend vertritt die IHK das Gesamtinteresse von rund 36.000 Unternehmen in der Hansestadt Rostock sowie in den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen. 1.500 ehrenamtlich tätige Unternehmer engagieren sich für die Region als Vollversammlungsmitglieder, Repräsentanten in Fach- und Prüfungsausschüssen sowie als Sachverständige. Die 92 IHK-Mitarbeiter, davon fünf Auszubildende, informieren und beraten die Unternehmen und setzen sich in den Themenfeldern Aus- und Weiterbildung, Existenzgründung und Unternehmensförderung, Innovation und Umwelt, Recht und Steuern sowie standortpolitisch für die Interessen der regionalen Unternehmerinnen und Unternehmer ein und arbeiten für die Stärkung des Standortes in Mecklenburg-Vorpommern. Der IHK-Hauptsitz ist in Rostock. In Stralsund befindet sich eine Geschäftsstelle.

Das heißt, die Azubis bekommen die Benzinkosten erstattet?

Ja, das könnte es zum Beispiel heißen. Wie das konkret gehen könnte, darüber sind wir gerade mit dem Land im Gespräch. Wenn das Land durch Schließungen von Berufsschulen Geld einspart, die verbleibenden aber gut ausstattet, müssen wir dafür sorgen, dass die jungen Leute da gerne hinwollen und auch gut hinkommen.

Wie soll das finanziert werden?

Ich sehe da eine Drittellösung. Einen Teil sollte das Land tragen, einen Teil die Unternehmer und einen Teil der Auszubildende tragen. Wir haben bereits mit einigen Unternehmern gesprochen, die es sich vorstellen könnten, sich daran zu beteiligen.

Die IHK zu Rostock feiert im März 30-jähriges Jubiläum. Brauchen wir in einer digitalen Welt noch diese Institution mit Pflichtmitgliedschaft?

Auch im Zeitalter der Digitalisierung ist es wichtig, dass Menschen miteinander kommunizieren. Wer die IHK schon einmal in Anspruch genommen hat, hat festgestellt: Sie ist für Unternehmer ein unglaublich gutes Instrument, um an wichtige Informationen zu kommen, Ausbildung und Prüfungen zu organisieren. Dieser und andere Bereiche hoheitlicher Aufgaben, die der Gesetzgeber in die Hand der Industrie- und Handelskammern gelegt hat, müssten sonst anders geregelt werden.

In der Kammer sitzt auch sehr viel fachliche Kompetenz, da sind wir Ansprechpartner Nummer eins. Zu Verkehrsfragen, Immobilienthemen, Außenhandel und, und, und. 30 Jahre nach der Wende befinden sich viele Unternehmer in der Phase, in der sie Nachfolge regeln wollen. Hier haben wir viel Wissen und Erfahrung. Auch bei Neuansiedlungen werden wir immer um Expertise gebeten.

Und trotzdem stehen Sie immer mal wieder in der Kritik.

Die Kammer genießt in der Öffentlichkeit nicht die Wertschätzung, die ihr zusteht. Es gibt auch viele Unternehmer, die sich fragen, wozu sie die IHK brauchen. Unsere Akzeptanz ist verbesserungsfähig. Daran wollen wir arbeiten. Wir werden mehr rausgehen, um die Sorgen und Fragen der Unternehmer aufzunehmen. Türklinken-Putzen ist ganz wichtig, um zu hören, wo der Schuh drückt.

30 Jahre IHK. Was sind Ihre drei größten Wünsche zum IHK-Geburtstag?

Ich wünsche mir, dass sich die Kammer noch besser in der Öffentlichkeit präsentiert. Dass wir rausgehen und damit einen höheren Grad an Akzeptanz erreichen. Ich wünsche mir, dass wir investitionsfreudiger werden im Kammerbezirk gegenüber den hier ansässigen Firmen und Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen. Ich wünsche mir auch, dass es uns gelingt, so attraktiv zu sein, dass junge Menschen ihre Zukunft in den Betrieben im Land suchen und finden.

Von Andreas Ebel