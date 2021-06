Rostock

Breitband ausbauen, Rostock-Laage zum Landesflughafen machen, Start-ups und angeschlagene Firmen auch nach der Corona-Pandemie unterstützen: Die Industrie- und Handelskammern in MV, die rund 85 000 Unternehmen mit etwa 500 000 Beschäftigten vertreten, geben den Parteien knapp drei Monate vor den Landtagswahlen einen Katalog mit bekannten und neuen Forderungen an die Hand. Tenor: Einiges müsse besser werden. Die Corona-Krise habe zur „tiefsten Rezession der letzten Jahrzehnte geführt“. Die drei IHK-Präsidenten Wolfgang Blank (Neubrandenburg), Matthias Belke (Schwerin) und Klaus-Jürgen Strupp (Rostock) haben die Forderungen am Montag vorgestellt.

Einige Schwerpunkte:

Wirtschaftsförderung: MV brauche mehr hochwertige Gewerbe- und Industrieflächen, gute Verkehrsinfrastruktur und Nahverkehr. Mit umliegenden Metropolregionen und anderen Ostsee-Anrainern müsse besser kooperiert werden.

Fachkräfte: Die IHK setzen auch auf mehr Werbung von Arbeitskräften aus dem Ausland. Aufenthaltserlaubnis und Anerkennung von Berufsabschlüssen dürften „maximal zwei Monate“ dauern.

Bildung: Schulen müssten finanziell und personell besser versorgt werden. Azubis sollten Berufsschule und Arbeitsplatz kostenlos mit Bus und Bahn erreichen können (derzeit 365-Euro-Ticket). Unterrichtsausfall an Schulen und Berufsschulen dürfe es nicht mehr geben. Digitalisierung solle moderne Lernformen, wie „Video Teaching“, etablieren.

Finanzen: Start-ups und andere Unternehmen sollten durch Risikokapital und Beteiligungsfinanzierung aus der Politik Hilfe erhalten.

Klimaschutz: Die IHK träumen von einem „Green Deal MV“. Durch gezielte Förderung und Lenkung der Politik solle MV Vorreiter bei Erzeugung, Speicherung und Nutzung von Wasserstoff werden.

Infrastruktur: Verkehrs- und digitale Netze in MV sollten ausgebaut werden. Sämtliche Tourismusregionen, Ortszentren und Innenstädte sollen gut mit Bus, Bahn und Pkw erreichbar sein. Die nächste Regierung solle Rostock-Laage endlich zum Landesflughafen machen.

Bürokratie müsse abgebaut werden. Künftig sollten nur noch neue Gesetze entstehen, die unternehmerische Tätigkeit fördern. „Wir brauchen einen schlankeren Weg für Genehmigungen“, so Strupp.

Da die Folgeschäden der Schließungen in der Corona-Krise längst nicht verschwunden seien, müsse eine „Post-Corona-Agenda“ der Politik her. Es brauche über einen längeren Zeitraum finanzielle Hilfe für Firmen bestimmter Branchen; ein „Stop and go“ in der Wirtschaft dürfe es nicht erneut geben. Noch sei nicht absehbar, welchen konkreten Schaden viele Unternehmen genommen haben.

Auch an die sogenannten weichen Standortfaktoren müsse Politik denken: Günstiges Bauland, gute Kinderbetreuung oder interessante Freizeit- und Kulturangebote seien wichtig, um Fachkräfte und deren Familien zu halten und zu locken.

Große Sorge bereiten den IHK die Innenstädte, deren Handel in der Corona-Zeit stark zu leiden hatte. Gastronomie, Einzelhandel und Veranstaltungen seien wichtig, um die Innenstädte am Leben zu halten. Dazu stellt Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) Hilfe in Aussicht. In „mindestens neun Modellregionen“ solle der Umbau der Innenstädte unterstützt werden.

Beim Thema Tariflöhne halten sich die IHK-Präsidenten zurück. „Privat“ erklärt Blank: Start-ups ohne große Wertschöpfung könnten dies nicht leisten.

Von Frank Pubantz