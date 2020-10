Rostock

Viele Experten hatten vor einer Pleitewelle im Herbst als Folge der Corona-Krise gewarnt. Ist es jetzt so weit? Bei der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Rostock spricht man schon von „rückgestauten Insolvenzen“. Soll heißen: Viele Unternehmen, die normalerweise hätten dichtmachen müssen, wurden durch die staatlichen Corona-Hilfen künstlich am Leben gehalten – bis jetzt.

In der jüngsten IHK-Konjunkturumfrage gaben sechs Prozent der befragten Unternehmer an, dass sie nicht an eine vollständige Erholung glauben. Und die Experten glauben: Die Firmenchefs, die schon wissen, dass es nicht mehr weitergeht, haben gar nicht erst geantwortet.

Ergebnisse haben einen Haken

Eigentlich sind die Ergebnisse der Herbstumfrage gar nicht so dramatisch – auch wenn es die schlechtesten seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 sind: 29 Prozent der Unternehmen gaben an, dass ihre Geschäfte heute schon wieder besser laufen als vor der Corona-Krise, 24 Prozent erwarten, dass sie sich im Laufe des nächsten Jahres erholen werden. Insgesamt sei der IHK-Bezirk Rostock besser durch die Krise gekommen als Deutschland insgesamt, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Thorsten Ries am Montag.

Doch die Ergebnisse haben einen Haken: Die Antworten trudelten bereits seit Ende September ein. Die jüngste dramatische Verschärfung der Corona-Situation in Deutschland und Europa spiegelt sich darin also noch gar nicht wider. „Mit Stand heute wären die Zahlen wohl schlechter“, räumt Peter Volkmann ein, der bei der IHK unter anderem für Handel und Tourismus zuständig ist.

Und gerade die Tourismusbranche hatte Ende September noch auf ein gutes Geschäft in den Herbstferien gehofft – was dann durch die verschärften Corona-Schutzmaßnahmen teilweise ins Wasser fiel.

Jedes achte Unternehmen ist nicht flüssig

Die befürchtete Pleitewelle könnte schon bald ins Rollen kommen: Seit dem 1. Oktober müssen zahlungsunfähige Unternehmen wieder innerhalb von drei Wochen Insolvenz anmelden. Das war zu Beginn der Corona-Krise ausgesetzt worden. „Dadurch wurden Unternehmen am Markt gehalten, die eigentlich insolvent waren“, sagt Volkmann.

In der IHK-Umfrage gaben immerhin 13 Prozent der Befragten an, dass sie Liquiditätsprobleme hätten. „Das sind Zahlen, die uns enorme Sorgen bereiten“, sagte Hauptgeschäftsführer Ries zu den Umfrageergebnissen.

Sorgenkind Gastgewerbe

Zu den Sorgenkindern zählt vor allem das Gastgewerbe. Jeder fünfte Gastronom gab in der Umfrage an, Mitarbeiter abbauen zu wollen. In der Herbstumfrage 2019 waren es nur halb so viele. Auch die Industrie wurde laut Umfrage von der Krise mit voller Wucht getroffen: Während in der Frühjahrsumfrage noch deutlich mehr Unternehmen optimistisch als pessimistisch waren, halten sich jetzt beide Fraktionen die Waage. Der Handel ist zwar mit der aktuellen Geschäftslage zufrieden, hat aber große Zukunftsängste. Lediglich am Bau, wo die gute Auftragslage noch bis ins nächste Jahr reicht, und im Dienstleistungsbereich gibt es positive Signale.

Besonders schwierig ist die Situation in der Veranstaltungsbranche. Hier hat laut Volkmann bereits eine Abwanderungswelle von Beschäftigten eingesetzt, die offenbar keine Perspektive mehr sehen. „Diese Mitarbeiter würden dann fehlen, wenn es wieder losgeht“, so Volkmann.

Trotz allem Zuversicht

Ries zeigte sich dennoch insgesamt zuversichtlich: „Wir haben enorm große Herausforderungen vor uns, aber wir können optimistisch sein, dass wir die Krise auch in den nächsten Monaten meistern können.“ Als einen Grund für diese Hoffnung nannte er die staatlichen Hilfsmaßnahmen. „Sie waren gut und richtig und haben der Wirtschaft geholfen, relativ gut durch die Krise zu kommen.“

Im bisherigen Verlauf der Krise habe man viel gelernt: „Wir haben wichtige Erkenntnisse gesammelt und sind dadurch gut gerüstet für das, was kommt“, so Ries. Eine dieser Erkenntnisse sei, dass die Hilfen für die Veranstaltungsbranche wie auch für Solo-Selbstständige nachgebessert werden müssten. Eine positive Erfahrung sei auch, dass die IHK vielen Firmen zur Seite habe stehen können. „Die Unternehmer haben gemerkt, dass wir immer für sie erreichbar sind und auch helfen können“, sagte Ries.

Von Axel Büssem