IHK Schwerin: Länder-Beschlüsse zu Corona-Regeln lassen wichtige Fragen offen

Schwerin

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Schwerin sieht nach der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Montag vor allem bei der Beschränkung der PCR-Tests Probleme auf die Beschäftigten und Unternehmen zukommen. „Nach den MPK-Beschlüssen vom 24.01.22 stehen Unternehmen zudem vor der Frage wie ihre Angestellten künftig ohne den Anspruch auf einen PCR-Test eine Infektion und die daraus resultierende Isolation rechtssicher als Grundlage für die Lohnfortzahlung nachweisen werden“, hieß es in einer Mitteilung der IHK am Dienstag in Schwerin.

IHK-Präsident Matthias Belke ärgerte sich zudem über die kurzfristige Entscheidung, mit dem Johnson&Johnson-Vakzin Geimpfte nicht mehr als vollständig Geimpfte einzustufen. „Diese unangekündigte Änderung war mehr als ärgerlich“, sagte er.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Hinblick auf die Entscheidung der Landesregierung, Kulturbetrieben künftig auch in Stufe Rot der Landes-Corona-Ampel eine Öffnung unter strengen Schutzmaßnahmen zu erlauben, forderte der IHK-Vertreter: „Wir begrüßen die angekündigten Anpassungen für den Kulturbereich und appellieren an die Landesregierung, diese Anpassungen für alle Freizeitangebote im Innenbereich vorzunehmen“.

Von RND/dpa