Schwerin

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern fordert eine klare Strategie zur Lockerung der Corona-Maßnahmen nach dem Abflauen der aktuellen Omikron-Welle. „Die aktuelle Corona-Landesverordnung erhöht den Frust bei vielen Unternehmen, die darin keine Perspektive sehen. Vielmehr werden die Regelungen in der Gastronomie verschärft“, so der geschäftsführende Präsident der Industrie- und Handelskammern (IHK) in MV, Matthias Belke.

Die Ampelstufen seien zu streng, besonders mit Blick auf die Schwellenwerte bei den Neuinfektionen. Bei den Auflagen für die verschiedenen Branchen gebe es Ungerechtigkeiten, die durch die seit Donnerstag geltenden Neuregelungen, die vor allem Erleichterungen für die Kultur- und Freizeitbranche vorsehen, noch verschärft worden seien.

Abwanderung von Arbeitskräften

Die Landesregierung müsse verstärkt niederschwellige Anreize setzen, sich freiwillig impfen zu lassen. Immer mehr Auflagen für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben führen zu weiteren wirtschaftlichen Schäden bei den betroffenen Unternehmen. „Über die Umsatzeinbußen hinaus belasten die Unternehmen die erforderlichen 2G und 2Gplus-Kontrollen durch das Personal. Die Beschäftigten kündigen, weil auf sie staatliche Kontrollaufgaben abgeladen werden. Diese Abwanderung der Arbeitskräfte wird den Unternehmen über die Corona-Zeit hinaus noch lange zu schaffen machen“, so IHK-Chef Belke.

Mit einer Exit-Strategie, die den Unternehmen Perspektiven für die Zeit ab März bietet, und einer Überarbeitung und Liberalisierung der Ampelregelungen könne die Landesregierung ein wichtiges Signal für die Unternehmen und ihre Beschäftigten setzen. „Diese Chance sollte nicht verpasst werden“, appellierte Belke.

Von OZ