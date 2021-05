IHK befürchtet Pleitewelle: Zu früh für die Abrechnung

Rostock

Kommt jetzt das dicke Ende? So schlecht wie jetzt war die Stimmung in der Wirtschaft im Nordosten lange nicht mehr: Jedes zwölfte Unternehmen schließt eine Pleite nicht aus, fast jedem vierten fällt es zunehmend schwer, Rechnungen zu bezahlen. Die Ergebnisse der neuen Konjunktur-Umfrage der Industrie- und Handelskammern in MV klingen beängstigend – und das sollen sie wohl auch.

In den Antworten steckt sicherlich auch der ganze Unmut der zurückliegenden, bleiernen Wochen der dritten Corona-Welle. Inzwischen dürfte sich die Stimmung aufgehellt haben. Eine Rückkehr des Lebens, wie wir es einmal kannten, zeichnet sich immer deutlicher ab. Zu dem Restaurants, Konzerte, Sommerurlaub und Kinobesuche gehören.

Bitte nicht falsch verstehen: Viele der vergangenen 14 Monate waren brutal – auch für Unternehmen und Selbstständige, die von einem auf den anderen Tag in ein Nichts gefallen sind und noch immer nicht wissen, ob sie da wieder rauskommen. Aber so schnell wie sie entstand, kann sich die Situation wieder drehen: Viele Leute haben jede Menge Geld gespart und hungern nur so danach, es für Konsum und Vergnügen auszugeben. Für Weltuntergangsstimmung und die große Schlussabrechnung ist es noch zu früh.

Von Gerald Kleine Wördemann