In Unternehmen in MV gilt nun 3G. Es dürfen also nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete an den Arbeitsplatz. Doch diese Regelung kam einfach zu schnell, kritisiert die Industrie- und Handelskammer. Die Unternehmen seien verzweifelt, meldet die Kammer. Wo die größten Probleme für die Betriebe liegen.